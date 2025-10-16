“Finale Emilia con Gaza”, appuntamento venerdì 17 ottobre al Nuovo Cinema Corso

FINALE EMILIA - L’iniziativa “Finale Emilia con Gaza” nasce da un’idea di Stefano Lugli e Carlo Valmori, dal desiderio di offrire al Comune della Bassa modenese un momento di confronto pubblico sul genocidio in corso a Gaza e sulle prospettive di pace e giustizia per il popolo palestinese. Ne è nato un percorso condiviso, che ha coinvolto l’Amministrazione comunale, associazioni di volontariato e realtà del privato sociale, dando vita a una ricca giornata di iniziative dedicate al dialogo, alla riflessione e alla solidarietà.



La giornata, in programma domani, venerdì 17 ottobre al Nuovo Cinema Corso, prenderà il via alle 18.30 con la presentazione delle opere di ventiquattro artisti che hanno scelto di donare i propri lavori per sostenere il presidio di Medici Senza Frontiere a Gaza. La mostra, curata dall’associazione STORIE e inserita nella rassegna Segni di Pace promossa da Mani Tese Finale Emilia, rappresenta un gesto concreto di solidarietà e un modo per intrecciare arte e impegno civile. Alle 20.00 si potrà assistere alla proiezione di cortometraggi animati realizzati da donne e bambini di Gaza, frutto dei laboratori curati dal team di Haneen Koraz. I filmati, presentati dall’associazione Pane Blu di Brescia, saranno introdotti da Irene Tedeschi, che accompagnerà gli spettatori in un viaggio visivo ed emotivo nella quotidianità di chi vive sotto assedio.



Infine, alle 21.00, si terrà il dibattito pubblico moderato dal giornalista Flavio Novara, un momento di confronto aperto alla cittadinanza. Dopo il saluto del sindaco Claudio Poletti, interverranno Stefania Ascari, deputata della Repubblica e coordinatrice dell’Intergruppo parlamentare per la pace tra Israele e Palestina; don Carlo Bellini, direttore del Servizio per la pastorale sociale, la pace e la cura del creato della diocesi di Modena e Carpi; Gennaro Giudetti, operatore umanitario recentemente rientrato da Gaza (in presenza o in collegamento); e Samiha Fassih, rappresentante dell’Associazione Culturale Annabaoui di Finale Emilia.



Promossa con il patrocinio e il sostegno del Comune di Finale Emilia, l’iniziativa offre alla cittadinanza un’importante occasione di riflessione, ascolto e solidarietà, per mantenere viva l’attenzione su una tragedia che riguarda l’umanità intera.

