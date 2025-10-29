Finale Emilia, giornata di festa allo stadio: presentato il settore giovanile dello Junior Finale

FINALE EMILIA - Grande festa allo stadio comunale di Finale Emilia per la presentazione di tutte le squadre, gli staff e gli atleti del settore giovanile dello Junior Finale. Presente anche la squadra che affronta il campionato di serie D di Calcio a 5.

Circa 300 le persone che prima hanno assistito al match del campionato di Prima Categoria, che ha visto la prima squadra pareggiare con il Valsa Savignano, poi hanno partecipato alla festa allestita dai volontari della società per i circa 200 ragazzi tesserati per il settore giovanile.

All'evento è intervenuto, portando il saluto dell'amministrazione comunale, il vice sindaco Michele Gulinelli che ha annunciato l'ottenimento delle risorse regionali, grazie al Fondo per lo sviluppo e coesione 2021-2027, per l'efficientamento energico degli stadi di Finale Emilia e Massa Finalese, con nuova illuminazione a led delle torri faro.

