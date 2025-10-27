“Il coraggio in seno. Storie di famiglie, bisturi e sorrisi”, a Medolla una serata per parlare di tumore al seno

Anche Medolla si tinge di rosa. In occasione di Ottobre Rosa, mese dedicato alla prevenzione e alla sensibilizzazione sul tumore al seno, Clinica Dardano, in collaborazione con WeCare e con il patrocinio del Comune di Medolla, organizza un evento speciale aperto a tutta la cittadinanza.

L’appuntamento è per martedì 28 ottobre a partire dalle ore 21.00 presso il Teatro Facchini, dove professionisti della salute, donne che hanno affrontato la malattia, donne che hanno scelto la strada della prevenzione e i loro caregiver porteranno le proprie esperienze e testimonianze.

Il titolo dell’iniziativa, “Il coraggio in seno. Storie di famiglie, bisturi e sorrisi”, racchiude l’essenza della serata: raccontare la forza, la resilienza e la speranza che nascono non solo dal percorso clinico, ma anche dal sostegno umano e familiare. Sarà un momento di ascolto, di confronto e di condivisione, capace di unire aspetti medici e scientifici a storie di vita vissuta.

Tra i professionisti che hanno già confermato la loro presenza rispondendo all’invito di Pietro Loschi, chirurgo plastico ed ideatore del progetto Seno Sereno di Clinica Dardano, Antonio Toesca, direttore del programma di Senologia chirurgica presso l’Istituto oncologico di Candiolo (TO), Paola Mastellari, specialista in Radiologia senologica, la psicologa Serena Amoroso direttrice area clinica di Nardone Group e Daniele Galavotti, ceo di Spectrum Medical e promotore del gruppo di lavoro WeCare.

“La prevenzione resta lo strumento più potente che abbiamo per proteggere la salute” – illustra in una nota Gloria Loschi, direttrice di Clinica Dardano – “Fare controlli regolari, ascoltare i segnali del proprio corpo, affidarsi a professionisti qualificati significa regalarsi futuro e qualità di vita. Ma la prevenzione non riguarda solo chi la pratica: è un messaggio che attraversa le famiglie, gli amici, la comunità intera”.

L’evento vuole quindi essere non solo un’occasione di riflessione, ma anche un invito concreto a prendersi cura di sé e degli altri, perché la salute è un bene condiviso che cresce nella solidarietà e nella vicinanza reciproca.

L’ingresso è gratuito, previa registrazione e prenotazione del posto sul sito www.clinicadardano.it

Per questo motivo tutta la cittadinanza è invitata a partecipare: insieme si può trasformare il coraggio individuale in forza collettiva capace di generare consapevolezza, prevenzione e futuro. Il più possibile roseo.

