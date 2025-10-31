​Il Duomo di Finale Emilia si accende per il concerto di Natale con Andrea Griminelli. Il celebre flautista, noto per aver lavorato con Luciano Pavarotti e altri grandi maestri, sarà tra gli ospiti della serata che si annuncia già speciale. Ci saranno infatti i bambini della corale del Piccolo Coro Sorridi con noi più tutti gli esponenti del Coro Voci di Pace che è formato dai coristi appartenenti al coro Erga Omnes di Finale Emilia e al coro Agapè di San Felice sul Panaro.

Il Duomo di Finale Emilia, finalmente tornato a nuova vita dalle macerie del terremoto, sarà il bellissimo palcoscenico del Concerto di Natale, in programma venerdì 19 dicembre 2025.

Un Concerto che, grazie alla Parrocchia dei Santi Filippo e Giacomo e al Comune di Finale Emilia, avrà per protagonisti il musicista Andrea Griminelli, tra i migliori flautisti in attività, e la Fondazione Telethon, alla quale sarà devoluta la raccolta fondi che affianca l’evento musicale.

Fondazione Telethon, come è noto, è un ente senza scopo di lucro riconosciuto dal Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, nato nel 1990 per rispondere all'appello di pazienti affetti da malattie rare. La Fondazione finanzia ormai da decenni la ricerca scientifica italiana sulle malattie genetiche rare, grazie ai fondi raccolti dalle donazioni ricevute e anche attraverso le tante iniziative che promuove.

L’Amministrazione comunale e la Parrocchia dei Santi Filippo e Giacomo sostengono congiuntamente l’azione della Fondazione Telethon, che trova in raccolte come queste la linfa per portare avanti la loro missione di ricerca medica.

Andrea Griminelli è originario di Correggio, in provincia di Reggio Emilia, dove è nato il 13 dicembre 1959. Il suo debutto internazionale avviene nel 1984, all’età di venticinque anni, quando è presentato al pubblico da Luciano Pavarotti nel memorabile concerto al Madison Square Gardens di New York. Con il grande cantante modenese intraprende una intensa collaborazione negli anni successivi, con indimenticabili concerti (Hyde Park a Londra; Central Park a New York; Torre Eiffel a Parigi). Griminelli si esibisce poi nei più prestigiosi teatri e sale da concerto, dal Teatro alla Scala di Milano alla Carnegie Hall di New York, al fianco di artisti e Orchestre di fama internazionale.

Per partecipare alla serata è obbligatoria la prenotazione che si può effettuare presso la mail [email protected] oppure telefonando allo 0535 92 511 cercando Michela. Necessaria anche la donazione a Telethon del valore di almeno 25 euro

Andrea Griminelli è un flautista italiano di fama mondiale, la cui carriera è stata costruita su interpretazioni sensibili e una tecnica sorprendente, guadagnandogli riconoscimenti come un Grammy Award e il Prix de Paris, oltre alle onorificenze di Cavaliere e Ufficiale al Merito della Repubblica Italiana.

🌟 Carriera e Collaborazioni

* Mentori Leggendari: Ha studiato con i maestri Jean-Pierre Rampal e Sir James Galway, con quest'ultimo che lo ha definito "il più grande flautista salito alla ribalta della scena musicale da tanti anni".

* Il Debutto e Pavarotti: Il suo debutto internazionale risale al 1984, a soli venticinque anni, quando fu presentato da Luciano Pavarotti nel concerto al Madison Square Garden di New York. Questa collaborazione si è intensificata negli anni, portandoli a esibirsi in concerti memorabili in luoghi iconici come l'Hyde Park di Londra, il Central Park di New York e la Piazza Rossa di Mosca.

* Dal Classico al Pop: Griminelli ha saputo spaziare con successo nel suo repertorio, esibendosi con orchestre prestigiose come la Royal Philharmonic, la New York Philharmonic e al Teatro alla Scala di Milano. Al tempo stesso, ha collaborato con artisti internazionali di musica pop e rock come Sting, Elton John e Zucchero Fornaciari.

* Musica da Film: Ha eseguito in prima mondiale nuove composizioni a lui dedicate, scritte da compositori come Carlo Boccadoro e, in particolare, Ennio Morricone.

Andrea Griminelli continua ad essere un artista di spicco, esibendosi regolarmente come solista con orchestra e in recital in tutto il mondo.