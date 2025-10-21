Il mental trainer delle Frecce Tricolori “allena” il personale di Domus Assistenza
Non capita a tutti di trascorrere un pomeriggio con il mental trainer delle Frecce Tricolori. Il privilegio è toccato ai Pea (personale educativo assistenziale) della cooperativa sociale Domus Assistenza di Modena intervenuti all’evento formativo tenuto dallo psicologo Leonardo Milani, per oltre vent’anni mental trainer della celebre pattuglia acrobatica.
«I nostri 800 Pea sono impiegati in 400 scuole (dai nidi alle secondarie superiori) e si occupano di oltre 2mila bambini e ragazzi con disabilità, collaborando con i docenti e i servizi sociali dei numerosi Comuni ed Unione dei Comuni della provincia – dichiara Guido Gilli, presidente di Domus Assistenza – Tutto questo è possibile grazie a un importante lavoro di squadra del team di coordinamento, sotto la guida della responsabile del settore inclusione scolastica e servizi integrati Francesca Zanoli».
Il formatore ha ricordato i principi che guidano un team leggendario come le Frecce Tricolori: passione, altruismo, gratitudine, trasparenza e impegno.
«Una squadra non si fonda sull’ego, ma sulla capacità di donare, fidarsi e puntare ogni giorno al 101%», ha detto Milani, fondatore e docente dell’Istituto di Psicologia del Benessere.
Infine, l’ex mental trainer delle Frecce Tricolori ha esplorato il delicato equilibrio tra intelligenza logico-razionale ed emotiva, sottolineando come la collaborazione tra mente e cuore sia la chiave per una performance duratura e sana. Gli educatori sono rimasti entusiasti e profondamente coinvolti, sia umanamente che professionalmente, da un’esperienza che ha offerto spunti preziosi di crescita personale e rafforzamento del lavoro di squadra.
