Incidente in piazza don Giuseppe Zucchi a Cavezzo, morto 43enne

CAVEZZO - Intorno alle 14.30 di oggi, mercoledì 29 ottobre, i Vigili del Fuoco del distaccamento di Carpi, sono intervenuti per un incidente stradale avvenuto in piazza Don Giuseppe Zucchi, a Cavezzo. I Vigili del Fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza l'auto e lo scenario incidentale. Presente sul posto il personale sanitario che ha purtroppo potuto solamente constatare il decesso del conducente, un uomo di 43 anni. Presenti sul posto anche Polizia Locale e Carabinieri.

