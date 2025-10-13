Incidente in tangenziale, auto si ribalta: grave una ragazza di 15 anni
MODENA - Un grave incidente si è verificato nella tarda serata di sabato 11 ottobre sulla tangenziale sud Mistral, a Modena, nei pressi dell'uscita 17A tra Cognento e il Villaggio Giardino. Un'auto, a bordo della quale c'erano quattro giovani, un 19enne alla guida e tre passeggeri (un altro 19enne, un 18enne e una ragazza di 15 anni), per cause ancora in corso di accertamento, è uscita di strada colpendo un triangolo spartitraffico ad alta velocità: a quel punto l'auto sarebbe finita contro un guardrail per poi ribaltarsi.
I quattro giovani sono rimasti intrappolati dentro il mezzo e ad avere la peggio è stata la ragazza di 15 anni, apparsa subito in gravi condizioni: è stata trasportata all'ospedale di Baggiovara dove è ora ricoverata in Terapia intensiva con prognosi riservata. Feriti più lievemente il conducente, quasi incolume, e gli altri due passeggeri, che non sarebbero in pericolo di vita. Sul posto, oltre ai soccorsi, sono intervenuti anche la Polizia Locale di Modena e i Vigili del Fuoco.
