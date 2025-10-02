Fai clic per inviare un link a un amico via e-mail (Si apre in una nuova finestra)

La migrazione degli uccelli selvatici verso sud, due giorni di avvistamenti a Nonantola. Sono le Giornate Europee del Birdwatching 4 e 5 ottobre, e organizza Lipu Sezione di Modena.

Torna anche quest'anno l'”Eurobirdwatch Day”, che si terrà nel fine settimana del 4 e 5 ottobre 2025, il più grande evento europeo dedicato al birdwatching per l'osservazione di milioni di uccelli selvatici che nel corso della migrazione autunnale lasceranno l'Europa diretti

verso aree più calde dove passare l'inverno. Nell’ambito di queste giornate, la LIPU modenese propone un appuntamento nel pomeriggio del 4/10/25, dalle 14,00 al tramonto, alla scoperta degli uccelli presso l'ARE “Il Torrazzuolo” nella Partecipanza Agraria di Nonantola.

A Nonantola le osservazioni avverranno dalla piazzola presso la Barchessa della Pantera posta sul lago grande e raggiungibile al termine dello Stradello della Pantera.

Nel corso della iniziativa saranno presenti i volontari della LIPU che, con l'aiuto di cannocchiali e di manuali di riconoscimento, aiuteranno gli intervenuti a riconoscere ed ammirare la popolazione alata di queste aree protette. Insieme si potrà quindi apprezzare un’attività veramente ecologica quale il Birdwatching (Osservazione degli uccelli in natura) alla cui promozione in Italia la LIPU già si impegna da diversi anni.



L’Area di Riequilibrio Ecologico “Il Torrazzuolo” è un’importante zona umida facilmente raggiungibile: da Nonantola si percorre la strada provinciale che porta a San Giovanni in Persiceto e, in località Via Larga, si svolta a sinistra in via Mislè (direzione Crevalcore) dopo circa 2 Km si raggiunge l’area segnalata da cartelli informativi. In alternativa percorrendo la tangenziale di Nonantola, giunti alla rotatoria “Bologna” si prende l'uscita “Stradello della Pantera”