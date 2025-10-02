La storia della Ferrari negli scatti di Mimmo Frassineti
La Ferrari negli scatti di Mimmo Frassineti
Al Palazzo dei Musei di Modena è in corso, fino al 16 novembre, un’esposizione che racconta la storia della Ferrari attraverso l’obiettivo di Mimmo Frassineti. Oltre sessanta fotografie, realizzate nello stabilimento di Maranello in due momenti distinti – nel 1980 e nel 2024 – offrono uno sguardo unico sull’evoluzione della casa automobilistica. L’iniziativa è sostenuta da Cassa Depositi e Prestiti (CDP) e dalla Fondazione di Modena.
Un percorso tra industria e cultura
La mostra, intitolata “Sguardi d’Impresa. Mimmo Frassineti fotografa la Ferrari”, è stata inaugurata nella nuova ala del Palazzo dei Musei (viale Vittorio Veneto 9). Il progetto nasce per valorizzare il patrimonio archivistico del Gruppo CDP, intrecciando memoria industriale e contemporaneità. Dopo Modena, l’esposizione arriverà a Roma nel dicembre 2025, ospitata dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy.
Due epoche a confronto
Il cuore della rassegna è costituito da due cicli di immagini di Frassineti, fotografo e giornalista:
-
la prima serie, del 1980, oggi parte dell’Archivio storico di CDP;
-
la seconda, del 2024, commissionata appositamente per questo progetto.
Il percorso si articola attorno a sette concetti chiave – Connessioni, Sintonia, Manifattura, Precisione, Orgoglio, Passione, Pazienza – che mettono in luce trasformazioni e continuità nei processi produttivi Ferrari.
L’Archivio CDP e la memoria industriale
L’allestimento si inserisce in un più ampio piano di digitalizzazione e valorizzazione dell’Archivio fotografico del Gruppo CDP, che conserva oltre 20.000 immagini sullo sviluppo industriale italiano dal 1930 al 1990. Una testimonianza visiva che racconta come la finanza pubblica abbia accompagnato i settori strategici dell’economia nazionale.
Le voci dell’inaugurazione
All’apertura della mostra erano presenti personalità del mondo istituzionale e industriale, tra cui Giovanni Gorno Tempini (Presidente CDP), Matteo Tiezzi (Fondazione di Modena), Davide Abate e Alessandro Chiesa (Ferrari), oltre al sindaco di Modena Massimo Mezzetti.
-
Gorno Tempini ha sottolineato l’impegno di CDP nel promuovere la cultura d’impresa e nel rafforzare il dialogo tra industria, arte e territori.
-
Tiezzi ha rimarcato come la mostra rappresenti la produttività non in cifre, ma attraverso linguaggi di materia, saperi e identità territoriale.
-
Frassineti ha ricordato l’incontro con Enzo Ferrari nel 1980 e ha raccontato come la fabbrica artigianale di allora si sia trasformata in un’industria altamente tecnologica, pur mantenendo un’anima artigianale.
Orari e attività collaterali
L’esposizione è visitabile gratuitamente fino al 16 novembre:
-
dal martedì al venerdì dalle 15 alle 18 (il mercoledì e venerdì anche al mattino, 9-12);
-
sabato, domenica e festivi con orario continuato 10-19.
Sono previste visite guidate gratuite curate dalla Fondazione Ago (27 settembre, 11 e 25 ottobre, 8 novembre) e un laboratorio per bambini organizzato con Young Engineers Modena (18 ottobre).
Il programma educativo comprende anche percorsi dedicati alle scuole, con la collaborazione dell’Università di Modena e Reggio Emilia e dell’Istituto d’arte Venturi, che concluderanno il progetto con iniziative pubbliche allo SpazioF della Fondazione di Modena.
