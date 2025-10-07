Lupi in pianura, la vicesindaca di Modena: “Controlli, misure preventive e sensibilizzazione dei cittadini”

MODENA - “Attività di informazione e sensibilizzazione della popolazione, dalla gestione dei rifiuti per evitare che diventino risorse alimentari ai divieti di somministrazione di cibo, l’attenzione al rischio di attacchi e la prevenzione sugli animali domestici: sono alcuni tra gli elementi fondamentali che l’Amministrazione comunale può attuare per contenere i rischi legati alla presenza di animali selvatici in pianura, in particolare dei lupi, con la collaborazione della Regione e dei tecnici esperti del Wolf Apennine Centre, con i quali la Regione è convenzionata”.

Lo ha spiegato la vicesindaca e assessora alla Sanità e servizi connessi del Comune di Modena, Francesca Maletti, rispondendo a un’interrogazione sulla “presenza di lupi in pianura e di altri animali selvatici, sui rischi connessi e sulla gestione della fauna” presentata nei giorni scorsi in Consiglio comunale da Alberto Bignardi, del Partito Democratico. Il consigliere chiedeva conto di quali misure e iniziative intendesse adottare l’assessorato per “ridurre il rischio di incidenti stradali, per tutelare allevatori ed agricoltori, oltre alla stessa fauna selvatica, se siano previste campagne di informazione e strategie di prevenzione e contenimento”.

“Le amministrazioni locali, è doveroso specificarlo, non hanno alcuna competenza nella gestione della fauna selvatica – ha spiegato Maletti -. Il lupo è una specie protetta inserita nella Convenzione di Berna e nella Direttiva Habitat, pertanto le competenze sono del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica per quanto riguarda la definizione delle strategie e la conservazione del lupo a livello nazionale, mentre le Regioni e le Province Autonome sono responsabili del monitoraggio sul territorio e dell'attuazione delle misure di conservazione, incluse le attività per mitigare i danni al bestiame e prevenire gli ibridi lupo-cane. Per quel che riguarda animali come caprioli o cervi, il Piano faunistico venatorio regionale prevede per il Comprensorio faunistico 1 (dove è inserito il Comune di Modena) obiettivi non conservativi per tutte le specie presenti. Sono quindi attivi piani di prelievo delle diverse specie presenti, realizzati sulla base di conteggi e valutazioni specifiche. In particolare, per quanto riguarda i cinghiali, all’interno del quadro delle misure previste per l’eradicazione della Peste Suina Africana dal territorio, è attualmente previsto come obiettivo regionale il contenimento massimo della specie”.