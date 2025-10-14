Mirandola, Righetti e Russo (FdI): “Completati campo da gioco e tribuna a Quarantoli”
MIRANDOLA - Nota stampa di Gianni Righetti e Massimiliano Russo, consiglieri comunali di Fratelli d'Italia a Mirandola:
"Alla luce del completamento della realizzazione e riqualificazione della tribuna e del campo da gioco di Quarantoli, dobbiamo dare atto che l’amministrazione ha raggiunto lo scopo tanto atteso, tra mille difficoltà passate e sforzi ingentissimi da parte della parte pubblica comunale, non solo finanziari. D’altro canto, consideriamo pretestuose la levata di proteste da parte dell’opposizione di pochissimi mesi fa, Giugno 2025, quando, esaminando gli atti si sarebbe potuto desumere, senza ombra di dubbio, che la fine dei lavori era vicina; invece l’opposizione mirandolese, come è ormai sua consuetudine, a seguito del buon lavoro dell’amministrazione ha preferito dire la sua, nel suo solito modo provocatorio, come volersi intestare la conclusione dei lavori.
I lavori hanno compreso ben di più rispetto alla marchetta elettorale targata Maino/PD quale era il progetto originale con risorse altament
e inadeguate. E questo la dice lunga su come l’amministrazione PD dell’epoca considerava le frazioni. Concludendo, un plauso all' assessore allo Sport di Mirandola, Lisa Secchia, che ha seguito fin da subito questo progetto, preteso controlli, rilevando anche irregolarità nella disposizione originale delle vecchie porte, risolvendole e consentendo la futura omologazione del campo. Questa è visione per il futuro, per il bene dei giovani e meno giovani, per tutta la comunità".
