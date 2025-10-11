Modena, oltre 200 ragazzi alla giornata zero di “Immagina Città Meticce”

MODENA - É stato un pomeriggio di festa tra hip hop, breaking, parkour, skateboard, attività di writing e calcio a 5 quello che sabato 11 ottobre ha visto il Parco XXII Aprile rispondere presente alla giornata zero di “Immagina Città Meticce”, il nuovo format Uisp Modena dedicato alle attività urban e alle periferie della città con al centro lo sport e la cultura per i più giovani e l’accesso a pratiche che a volte sembrano lontane.

Alla presenza di Vera Tavoni, presidente Uisp Modena, Paolo Belluzzi, progettista di Città Meticce e Serena Mignano, coordinatrice delle attività progettuali, questo primo pomeriggio ha visto la partecipazione di oltre 200 ragazzi del quartiere crocetta incuriositi dalle proposte che hanno “invaso” tutto il Parco XXII Aprile, dal Padiglione Renzo Piano con danza, djing e writing, all’area giochi con Parkour e attività per i più piccoli con World Child fino ai laghetti con lo skateboard e all’anfiteatro col calcio a 5.