Modena premiata come Presidio Culturale Italiano: un riconoscimento al cuore creativo della città

Modena è stata insignita del titolo di Presidio Culturale Italiano, un riconoscimento assegnato da Cultura Italiae, associazione riconosciuta dall’Unesco, nell’ambito della manifestazione S.E.M.I. 2025 – Storie di Eccellenza, Merito e Innovazione. A ritirare il premio, nella suggestiva cornice del Museo Enzo Ferrari, è stato il sindaco Massimo Mezzetti.

Il riconoscimento, istituito nel 2016, celebra ogni anno le eccellenze italiane in tutte le loro forme – dalle personalità ai territori, fino alle imprese – che incarnano i valori della creatività, del merito e della crescita culturale. In questa edizione, che ha visto Modena e Maranello come città ospitanti, il capoluogo emiliano è stato scelto come simbolo della cultura italiana per la sua capacità di coniugare patrimonio storico e innovazione contemporanea.

Cultura Italiae interpreta la cultura come motore di sviluppo etico ed economico, uno strumento capace di generare progresso sociale e rafforzare il senso di comunità. L’edizione 2025 di S.E.M.I. è stata dedicata al tema dell’intelligenza culturale, intesa come risorsa essenziale per l’umanità in un’epoca dominata dall’avanzata dell’intelligenza artificiale.

“È un premio a una città che sa raccontarsi attraverso eccellenze riconosciute nel mondo e attraverso la sua storia millenaria, racchiusa nel patrimonio Unesco – ha dichiarato il sindaco Mezzetti –. È significativo che questo riconoscimento arrivi proprio nei giorni della festa del nostro patrimonio mondiale, quando Modena è stata attraversata da migliaia di persone e animata da tante iniziative che confermano il suo ruolo di città del dialogo e del confronto”.