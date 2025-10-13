Modena, raccolta straordinaria di coperte pesanti per le persone senza dimora

MODENA - In occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della povertà, l’associazione di volontariato Porta Aperta di Modena lancia una raccolta straordinaria di coperte pesanti che verranno distribuite alle persone che vivono in strada. Giovedì 16 ottobre 2025 dalle ore 17.30 alle 20.30 presso Porta Aperta (Modena, Strada Cimitero San Cataldo 117), i cittadini che lo desiderano potranno portare in dono coperte che verranno destinate alle persone senza dimora. Si raccolgono coperte calde e pesanti, singole (non matrimoniali), resistenti, in buono stato e pulite.

Nel 2024, sono state 58 le zone della città monitorate dall’Unità di strada professionale e volontaria di Porta Aperta e 265 le persone individuate nell’ambito della mappatura delle persone senza dimora; quello dell’Unità di strada è un intervento rivolto a persone che vivono all’aperto, in auto, in case abbandonate e a persone che sono in una condizione abitativa precaria (ospitate da conoscenti, in situazioni di sovraffollamento…). L’obiettivo è quello di costruire una relazione di fiducia con le persone, approfondire la conoscenza della loro condizione di difficoltà e dei motivi che l’hanno prodotta e aiutarle a rivolgersi ai servizi a bassa soglia e ai servizi di presa in carico del territorio.

LEGGI ANCHE: