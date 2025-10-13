Modena, raccolta straordinaria di coperte pesanti per le persone senza dimora
MODENA - In occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della povertà, l’associazione di volontariato Porta Aperta di Modena lancia una raccolta straordinaria di coperte pesanti che verranno distribuite alle persone che vivono in strada. Giovedì 16 ottobre 2025 dalle ore 17.30 alle 20.30 presso Porta Aperta (Modena, Strada Cimitero San Cataldo 117), i cittadini che lo desiderano potranno portare in dono coperte che verranno destinate alle persone senza dimora. Si raccolgono coperte calde e pesanti, singole (non matrimoniali), resistenti, in buono stato e pulite.
Nel 2024, sono state 58 le zone della città monitorate dall’Unità di strada professionale e volontaria di Porta Aperta e 265 le persone individuate nell’ambito della mappatura delle persone senza dimora; quello dell’Unità di strada è un intervento rivolto a persone che vivono all’aperto, in auto, in case abbandonate e a persone che sono in una condizione abitativa precaria (ospitate da conoscenti, in situazioni di sovraffollamento…). L’obiettivo è quello di costruire una relazione di fiducia con le persone, approfondire la conoscenza della loro condizione di difficoltà e dei motivi che l’hanno prodotta e aiutarle a rivolgersi ai servizi a bassa soglia e ai servizi di presa in carico del territorio.
- Carpi, al via lavori di manutenzione all’ospedale "Ramazzini"
- Finale Emilia, la corona restaurata sarà ricollocata sullo stemma del Comune nella facciata del Duomo
- San Felice, venerdì 17 ottobre concerto-tributo a Fabrizio De Andrè
- Modena, raccolta straordinaria di coperte pesanti per le persone senza dimora
- A Modena un immobile ad uso abitativo su quattro è in affitto, crescono i costi
- Medaglia di bronzo al valore atletico per le atlete bomportesi Giorgia Zanella e Alessia Bergamini
- San Felice, un gruppo di nati nel 1975 festeggia insieme i propri 50 anni
RESTO D'ITALIA E MONDO
Rubriche
SALUTE
Sul Panaro on air
ATTUALITÀ
I più letti
Most Read Posts
- Mirandola, il Commissariato rischia di perdere gli agenti appena arrivati, al denuncia di Patto per il Nord
- Mirandola, truffa per ricevere appalti anche se non iscritto alla White List: imprenditore rischia il processo
- Gattini in cerca di casa, ce ne sono più di 100 che aspettano a Mirandola- L'APPELLO
- Abk Group, la produzione lascerà Finale Emilia