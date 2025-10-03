Modena torna ai tempi di Napoleone: rievocazioni storiche il 4 e 5 ottobre

Due giornate tra storia e spettacolo per far rivivere a Modena l’atmosfera dell’epopea napoleonica. Sabato 4 e domenica 5 ottobre, il centro cittadino sarà animato da cortei in costume, tamburi, vessilli e carrozze, in un viaggio nel tempo che ripercorre due momenti chiave: il Congresso Cispadano del 1797 e l’arrivo di Napoleone Bonaparte con l’Imperatrice Giuseppina nel 1805.

L’iniziativa, organizzata da Modenamoremio con il patrocinio del Comune di Modena, propone un ricco programma di rievocazioni, visite guidate ed eventi speciali. Il cuore sarà il Palazzo Ducale, trasformato per l’occasione in un palcoscenico di storia vivente grazie a rievocatori e interpreti in abiti d’epoca.

Il programma di sabato 4 ottobre: il Congresso Cispadano

La prima giornata è dedicata al 1797, quando Modena ospitò il Congresso Cispadano, passo decisivo verso il Risorgimento italiano. In Piazza Roma, alle 11.45 e alle 15.30, sarà riproposto il solenne innalzamento del Tricolore, simbolo della Repubblica Cispadana. Nel frattempo, nelle sale del Palazzo Ducale, attori e figuranti faranno rivivere dibattiti e atmosfere dell’epoca.

Le visite guidate al Palazzo Ducale sono previste alle ore 9, 10.10, 11.20, 14 (anche in inglese) e 15.10, con prenotazione obbligatoria su visitmodena.it e partenza dall’ufficio IAT di Piazza Grande 14.

Domenica 5 ottobre: l’arrivo di Napoleone

La seconda giornata riporta invece al 1805, anno in cui la città accolse Napoleone e l’Imperatrice Giuseppina. Dalle 11 del mattino, le carrozze imperiali entreranno in città, tra squilli e applausi, dando il via a un fitto calendario di spettacoli, musica e rievocazioni.

In programma la presentazione di un’ambulanza ottocentesca, un telegrafo ottico e l’esibizione dei Pifferi e Tamburi - Clique 5 demì brigade, che faranno risuonare le musiche militari del tempo. Il Palazzo Ducale continuerà a ospitare scene di vita storica fino al saluto conclusivo dell’Imperatore e dell’Imperatrice, previsto per le ore 17. Le visite guidate seguiranno gli stessi orari del sabato.

Eventi collaterali

Sempre domenica 5 ottobre, la Casa Ciao di via Cavour 50 ospiterà, dalle 10 alle 17, la mostra fotografica “Rivivere la storia napoleonica”. Alle 12 è prevista una nuova esibizione dei Pifferi e Tamburi, mentre alle 16 si terrà la conferenza del dottor Nicola Cosentino su “L’evoluzione della medicina durante l’epopea napoleonica”.