Ospedale di Mirandola, reparto dialisi in “container” dal costo complessivo di circa un milione di euro

MIRANDOLA - Circa un milione di euro è il costo complessivo (compreso di Iva, installazione, trasporto, montaggio e smontaggio e manutenzione) messo in conto dall'Azienda USL di Modena per il noleggio triennale di prefabbricati esterni (i cosiddetti "container") che ospiteranno il reparto dialisi dell'ospedale di Mirandola.

A riportarlo è "La Pressa", che cita una determina del Servizio Unico Acquisti e Logistica dell'azienda sanitaria modenese che ha formalizzato il provvedimento.

Al termine dei tre anni di noleggio, i prefabbricati saranno, dunque, smontati e portati via: si tratta, quindi, di una spesa che non funzionerà come investimento per il futuro, ma che, al contrario, serve solamente a coprire le esigenze del momento, con costi molto alti per l'azienda sanitaria.

L'installazione e le operazioni di montaggio/smontaggio dei container che ospiteranno il reparto dialisi sono state affidate all'unica azienda che ha presentato un'offerta, una società di Traversetolo, in provincia di Parma, specializzata nel settore.

