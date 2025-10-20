Ospedale Mirandola, Platis, Neri e Tirabassi (FI): “Un milione per i prefabbricati per il servizio dialisi, è il prezzo della mancata programmazione”

MIRANDOLA - Nota stampa da parte di Antonio Platis, vicecoordinatore regionale di Forza Italia, Mauro Neri, capogruppo di Forza Italia in Ucman, e Antonio Tirabassi, capogruppo di Forza Italia a Mirandola:

“Un milione per i prefabbricati, il prezzo della mancata programmazione e degli errori di pianificazione della precedente gestione Ausl. Il presidente della Regione, De Pascale, anche pochi giorni fa ha chiesto a Roma maggiori risorse per la sanità. Eppure, sul territorio, continuano a emergere spese che rappresentano sprechi evidenti ed una totale assenza di programmazione. L’ultimo esempio è il milione di euro destinato al noleggio triennale di container prefabbricati per ospitare il servizio di dialisi dell’ospedale Santa Maria Bianca di Mirandola. Anche in questa occasione la mancata pianificazione costa cara ai cittadini. Si spendono risorse per tamponare emergenze perché la direzione sanitaria, all’epoca guidata dalla dott.ssa Petrini, ha voluto inserire a tutti i costi diversi studi di medici di base all’interno dell’ospedale creando una maxi casa della Comunità dentro al Santa Maria Bianca. Un errore strategico che Forza Italia aveva già evidenziato in passato.