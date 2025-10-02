Passeggiata a sei zampe: torna “Una domenica da cani” con il dog trainer Marco Annovi

Domenica 5 ottobre alle 9.30 il Novi Sad di Modena si riempirà di amici a quattro zampe per una nuova edizione di “Una domenica da cani”, la camminata pensata per cani e proprietari. L’iniziativa, gratuita, è promossa dall’Ufficio diritti animali del Comune di Modena e sarà guidata dal dog trainer e divulgatore cinofilo Marco Annovi (AmDogTraining).

Durante la passeggiata, della durata di circa due ore, i partecipanti avranno l’occasione di ricevere consigli pratici su come migliorare la relazione con il proprio cane e affrontare attività didattiche utili per la gestione quotidiana e la convivenza domestica. Annovi sarà inoltre disponibile a rispondere a dubbi e curiosità.

Per vivere al meglio l’esperienza è consigliato portare con sé una ciotola, dell’acqua e qualche premio gustoso per il cane. Il punto di ritrovo e di partenza è fissato all’ingresso di viale Monte Kosica, all’altezza delle tribune.

Le iscrizioni si raccolgono direttamente sul posto, prima della partenza, indicando i dati del proprietario e del cane, oltre al numero di telefono e al Comune di provenienza.