PD Modena Città, si è insediata ieri sera la squadra del segretario cittadino Diego Lenzini
Con l’assemblea cittadina del Partito Democratico tenutasi ieri sera presso gli spazi della Polisportiva San Faustino, si è ufficialmente insediata la nuova segreteria del Partito Democratico della città di Modena.
Il segretario cittadino Diego Lenzini ha presentato la squadra che lo accompagnerà nel corso del suo mandato politico, la quale è caratterizzata da una perfetta parità di genere.
“L’appuntamento di ieri sera è stata l’occasione per presentare la squadra di donne e uomini che mi accompagneranno nell’impegno dei prossimi anni - ha dichiarato il segretario cittadino Diego Lenzini - nonché un’importante occasione per tracciare il percorso che il Partito Democratico dovrà portare avanti per il governo della nostra città”.
“E’ necessario lavorare per radicare una comunità politica forte e strutturata - prosegue Lenzini - che si concentri sulla necessità di dare risposte concrete alle nostre concittadine e ai nostri concittadini a partire dai temi più urgenti che riguardano la nostra città, come la sanità pubblica, il trasporto pubblico e le infrastrutture, l'emergenza abitativa e una rigenerazione urbana che sia legata e vada di pari passo alla salvaguardia dell'ambiente”.
“Questa segreteria ha l’ambizione di essere organismo dirigente e luogo di formazione politica per le nuove generazioni - conclude Lenzini - ed è un gruppo di persone a cui ho chiesto tempo per approfondire, studiare e fare politica affinché il loro esempio e servizio sia elemento vivo e attivo nel partito e per la città”.
Ecco i componenti della nuova segreteria cittadina:
Carmelo Belardo (64 anni, funzionario commerciale | Vicesegretario con delega a Partecipazione, Quartieri e Circoli), Anna De Lillo (24 anni, educatrice | Vicesegretaria con delega a Giovani e Università), Stefano Manicardi (30 anni, amministratore condominiale | Tesoriere e Responsabile Feste e Sicurezza), Brunella Piccinini (68 anni, pensionata | Responsabile Tesseramento), Salvatore Mirabelli (33 anni, impiegato | Responsabile Organizzazione e Lavoro), Federica Di Padova (36 anni , insegnante | Responsabile Scuola e Formazione politica), Marco Forghieri (34 anni, responsabile sviluppo commerciale | Coordinatore Segreteria), Benedetta Maria Campana (46 anni, bancaria | Responsabile Terzo Settore e Attività Produttive), Giuseppe Longo (63 anni, medico | Responsabile Welfare e Sanità), Danaida Delaj (41 anni, avvocata | Responsabile Nuovi Italiani, Giustizia, Coesione Sociale), Vincenzo Pezzitola (37 anni, impiegato amministrativo | Responsabile Cultura), Patrizia Belloi (60 anni, pedagogista | Referente Conferenza Donne Democratiche), Urania Dekavalis (39 anni, avvocata e ESG Specialist | Responsabile Diritti e Legalità), Alessandro Lima (35 anni, impiegato | Responsabile Ambiente e Mobilità). Al segretario Lenzini restano le deleghe all’Urbanistica e alla Comunicazione del partito.
Invitati permanenti in segreteria sono Massimo Parenti (59 anni, geologo e impiegato tecnico | Invitato permanente con delega alle Primarie delle Idee) e Giacomo Giusti (26 anni, studente | Invitato permanente Segretario Cittadino Giovani Democratici).
