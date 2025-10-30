Peste suina africana, prime restrizioni nel modenese dopo il ritrovamento di carcasse di cinghiale contaminate
A causa del ritrovamento di carcasse di cinghiali contaminati dalla peste suina africana in Garfagnana, i territori limitrofi, comprendenti i Comuni di Frassinoro, Fiumalbo e Pievepelago entrano in Zona di restrizione uno, secondo quanto disposto dal recente Regolamento di esecuzione europeo della Commissione pubblicato in Gazzetta Ufficiale lunedì 27 ottobre e successivamente assunto a livello governativo dal Commissario straordinario per l’emergenza Psa e quindi dalla Regione Emilia-Romagna. Mercoledì 29 ottobre si è poi tenuta una riunione straordinaria nella sede del Servizio veterinario Ausl di Modena, con la polizia Provinciale di Modena, l’Ente parco Emilia centrale, gli ambiti territoriali di caccia e le associazioni faunistico venatorie, che hanno preso atto della decisione europea, facendo il punto sulle misure di contenimento da prevedere.
Per quanto riguarda le attività consentite, i cittadini possono andare nei boschi senza particolari limitazioni (sono quindi confermate ad esempio tutte le attività di raccolta funghi, tartufi, escursionismo, raccolta delle castagne) con la sola raccomandazione, una volta terminata l'attività, di lavare le scarpe utilizzate o comunque cambiarle in modo essere sicuri di non aver calpestato terreno contaminato da Psa e esserne quindi veicolo inconsapevole. La Polizia Provinciale ed il servizio Veterinario dell’Usl raccomandano poi di segnalare l’eventuale avvistamento di carcasse fornendo le coordinate gps e fotografie, così da agevolare le operazioni di ricerca e prelievo da parte delle autorità competenti. Altre limitazioni sono collegate alle modalità di prelievo venatorio del cinghiale, sulle quali sono già stati informati gli ambiti territoriale di competenza.
La Polizia provinciale sottolinea che ancora sul nostro territorio non sono state rinvenute carcasse infette ma sono state attivate zone di restrizioni «poiché dal ritrovamento delle carcasse infette viene esteso un raggio di 20 chilometri entro cui vengono attivate misure di contenimento contro la diffusione del contagio. È bene ricordare che tutti gli allevamenti di suini della nostra provincia sono tenuti a rispettare rigorosamente le norme di biosicurezza che già conoscono e che stanno già attuando e che non esiste nessun rischio di contrarre la malattia per l'essere umano o per altri animali domestici».
Nel territorio modenese è operativo da anni il Gruppo operativo territoriale (Got), con l’obiettivo di contrastare la diffusione nel territorio provinciale
modenese della peste suina africana, anche attraverso iniziative di informazione e sensibilizzazione a cittadini e operatori dei diversi settori coinvolti. La Regione, poi, ha messo in campo una serie di misure per la riduzione della presenza di cinghiali, tra cui il Piano di controllo Regionale che consente la massima flessibilità di intervento e attuabile con continuità durante tutto l’arco dell’anno, senza limitazioni di orario, senza limite numerico di capi, sull’intero territorio regionale. Sempre la Regione Emilia-Romagna ha istituto il numero telefonico 051 6092124 per segnalare ai servizi veterinari dell’Ausl un cinghiale morto o i resti del cinghiale stesso (la sua carcassa, oppure le ossa). Il materiale cartaceo della campagna informativa è disponibile nelle sedi dei servizi veterinari, nelle sezioni provinciali dell’Istituto Zooprofilattico sperimentale Lombardia e Emilia-Romagna e sarà collocato anche nei centri visita di parchi e aree protette.
Per maggiori informazioni, consultare il sito regionale: https://salute.regione.emilia-romagna.it/pestesuinaafricana/ o quello dell’Azienda Usl di Modena https://www.ausl.mo.it/azienda/dipartimenti-territoriali/dipartimento-sanita-pubblica/sanita-pubblica-veterinaria/peste-suina-africana/ con indicazioni ai cittadini sui comportamenti da adottare.
- Peste suina africana, prime restrizioni nel modenese dopo il ritrovamento di carcasse di cinghiale contaminate
- Carpi, concluso il percorso di formazione congiunto sul trasporto sociale delle persone con demenza
- Unione delle Terre d'Argine, riparte la Commissione per le Pari opportunità: i nuovi componenti
- Autobus, nuove corse della linea 430 da San Felice a Mirandola
- Anna Foa a Finale Emilia con il suo "Il suicidio di Israele"
- 163ª Fiera Mercato di Francia Corta, Mirandola si ritrova in piazza Costituente
- Criticità idraulica, allerta arancione in alcune zone dell'Emilia-Romagna: nel modenese resta gialla
RESTO D'ITALIA E MONDO
Rubriche
SALUTE
Sul Panaro on air
An error occurred:
The request cannot be completed because you have exceeded your quota.
ATTUALITÀ
I più letti
Most Read Posts
- Modena diventerà la Hollywood italiana? Intervista al regista Paolo Galassi
- Gattini in cerca di casa, ce ne sono più di 100 che aspettano a Mirandola- L'APPELLO
- Adam morì a 19 anni travolto da una Bmw che andava a 114 km/h a Mirandola, per la Procura è omicidio stradale
- Torna il cinema a Mirandola: il programma delle proiezioni per la stagione 2025/2026