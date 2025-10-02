Preleva 1.600 euro e perde il borsello in centro: una cittadina onesta lo trova e le viene restituito
Preleva 1.600 euro e perde il borsello in centro: una cittadina onesta lo consegna ai Carabinieri, che lo restituiscono alla legittima proprietaria.
Una storia a lieto fine, che testimonia ancora una volta il valore della fiducia nelle istituzioni e il senso civico dei cittadini.
Nella giornata di martedì, una signora modenese aveva prelevato la somma di 1.600 euro da un istituto bancario del centro storico di Modena per alcune commissioni. Solo in un secondo momento si è accorta di aver smarrito il borsello contenente il denaro e le chiavi di casa, temendo di averlo definitivamente perso.
Fortunatamente una cittadina, trovando il borsello abbandonato in strada, ha deciso senza esitazione di recarsi presso la Stazione dei Carabinieri di Modena Viale Tassoni, consegnandolo con tutto il contenuto intatto.
I militari, attivati immediatamente, hanno avviato una breve indagine per risalire alla proprietaria, riuscendo in poco tempo a rintracciarla e a restituirle quanto smarrito.
Il gesto di esemplare senso civico compiuto dalla cittadina incarna quei valori di legalità, fiducia e onestà che da sempre l’Arma dei Carabinieri promuove e difende.
