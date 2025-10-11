Ricerca sulla sanità a Modena: lista d’attesa bocciate e la metà dei cittadini rinuncia a visite specialistiche

MODENA - Circa la metà dei modenesi ha dovuto rinunciare nell’ultimo anno a visite o esami specialistici presso le strutture pubbliche a causa di tempi d’attesa troppo lunghi e quasi tre quarti hanno utilizzato servizi sanitari privati.

E' solo uno dei dati che emerge alla ricerca “I modenesi e la sanità” che la Fondazione Mario del Monte, insieme alla Fondazione Gorrieri, al Centro Analisi Politiche Pubbliche (Capp) di Unimore, ha promosso in occasione del cinquantesimo anniversario dall’istituzione del Servizio Sanitario Nazionale.

L’indagine, condotta tra maggio e giugno su un campione rappresentativo di 638 cittadini maggiorenni, fotografa una realtà a due velocità: da una parte servizi sanitari che i modenesi giudicano ancora migliori della media nazionale, dall’altra un sistema percepito in affanno, che non riesce più a rispondere nei tempi giusti ai bisogni di cura.

Il voto medio all’insieme dei servizi sanitari pubblici si ferma a 6,4 su 10, più che sufficiente ma lontano dall’eccellenza che questa città ha sempre rivendicato.

Dall'indagine emerge anche che quasi metà degli intervistati segnala un peggioramento marcato negli ultimi tre anni.

E questo giudizio non riguarda né la qualità delle prestazioni né la professionalità degli operatori, ma i tempi e i modi per l’erogazione dei servizi.

Il problema delle liste d’attesa è il vero nodo critico: l’81% di chi ha dovuto rinunciare a prestazioni sanitarie pubbliche indica proprio questo come motivo principale.

Così, tre modenesi su quattro nell’ultimo anno si sono dovuti rivolgere al privato per ottenere visite ed esami in tempi accettabili.

L’indagine scava anche nel mondo delle assicurazioni sanitarie: poco meno del 40% degli intervistati ha una copertura, per due terzi proveniente dal contratto di lavoro attraverso fondi categoriali o welfare aziendale.Ma la disponibilità a stipulare polizze in futuro rimane bassa, per ragioni economiche.

Il presidente della Fondazione Ermanno Gorrieri, Claudio Gorrieri, sottolinea un aspetto spesso trascurato: “Non è solo un problema che i poveri non riescono ad avere le prestazioni nei tempi giusti. C’è tutta una fascia di famiglie che subiscono tutto questo e non potendo avere altre risorse rinunciano a curarsi”.

Il dato più inquietante riguarda forse il futuro: il 65% dei modenesi vorrebbe vedere confermata la natura pubblica dell’offerta sanitaria, ma solo il 13% crede che questo accadrà davvero. Al contrario, quasi due intervistati su tre prevedono una crescita dei servizi privati a pagamento.

“La domanda che ci dobbiamo porre come amministratori – dichiara il sindaco di Modena Massimo Mezzetti – è quanto il governo farà peggiorare questi numeri con il sottofinanziamento del servizio sanitario nazionale. Da questa indagine emerge che i cittadini sono contenti delle prestazioni sanitarie, il problema è quando si parla di liste di attesa. È questo che dobbiamo aggredire in modo efficace”.

