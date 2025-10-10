San Felice, uomo colpito con un coltello dopo una lite in un condominio e poi in strada
SAN FELICE SUL PANARO - Un grave episodio è avvenuto nella tarda serata di ieri, giovedì 9 ottobre, a San Felice. Come riporta Trc, infatti, un uomo di origini magrebine sarebbe stato colpito da una serie di coltellate da un altro uomo, probabilmente un connazionale. Tutto sarebbe iniziato dentro ad un condominio, poi la lite sarebbe proseguita anche in strada, dove la vittima sarebbe stata ferita con l'utilizzo di un coltello da parte di una delle due persone che la stavano inseguendo.
L'uomo colpito, seppur ferito, sarebbe riuscito ad entrare in un ristorante, da cui poi sarebbe partita la chiamata al 118. L'uomo è stato portato all'ospedale di Mirandola ed è sopravvissuto. Una persona sarebbe stata fermata dai Carabinieri, che ora stanno proseguendo le indagini per far luce su quanto avvenuto. Non è ancora stata chiarita, infatti, la ragione che ha portato allo scoppio della lite, poi tramutatasi in aggressione fisica.
