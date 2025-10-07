Uccide la moglie poi si toglie la vita



Tragedia a Castelfranco Emilia: omicidio-suicidio coinvolge coppia di anziani.



Un drammatico evento si è consumato a Castelfranco Emilia, in provincia di Modena, dove un uomo di 92 anni avrebbe ucciso la moglie, di 88 anni, per poi togliersi la vita.

Il fatto è accaduto in via Saietti, in un'abitazione dove la donna è stata trovata senza vita.

L'allarme è scattato intorno alle 16:30, quando l'uomo è precipitato da una finestra della stessa casa. I soccorritori del 118, intervenuti immediatamente con ambulanza e automedica, non hanno potuto far nulla per salvarlo.

La macabra scoperta è avvenuta poco dopo, all'arrivo dei Carabinieri e dei Vigili del Fuoco, questi ultimi chiamati per forzare l'ingresso dell'abitazione. All'interno, è stato rinvenuto il corpo della moglie, che si presume sia stata uccisa dal marito prima che questi si suicidasse.



Al momento, le modalità dell'omicidio non sono ancora state accertate. Le indagini sono in corso per ricostruire l'esatta dinamica degli eventi. Sul posto sono intervenuti anche i tecnici della Scientifica per eseguire i rilievi necessari all'interno dell'appartamento.