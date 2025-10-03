“Un Cantuccio di Pace”, i volontari di Emergency in piazza fino a domenica per la Giornata del dono.

In occasione della Giornata del Dono, EMERGENCY torna nelle piazze dell’Emilia Romagna – da Bologna a Rimini passando per Modena, Parma, Reggio Emilia, Ferrara e le altre province – con l’iniziativa “Un Cantuccio di Pace”, in programma dal 3 al 5 ottobre.

Oltre 2.000 volontari saranno presenti in 20 regioni italiane per distribuire i tradizionali biscotti toscani, simbolo di condivisione e convivialità, per sostenere i progetti medici dell’organizzazione a Gaza e lanciare un messaggio forte contro la guerra.

Il cantuccio, nato come alimento semplice destinato ai soldati dell’antica Roma, nel tempo è diventato un dolce legato alla festa e alla socialità. Oggi, arricchito con mandorle (25%) e ingredienti naturali, viene proposto da EMERGENCY come emblema di pace e riconciliazione, in una confezione da 250 grammi.

L’iniziativa rappresenta un gesto concreto per aiutare le persone colpite dal conflitto e contribuire alle attività dell’ong sul fronte sanitario.

Le piazze in cui trovare i “Cantucci di Pace” sono indicate sul sito ufficiale di EMERGENCY: www.emergency.it/cantuccio.