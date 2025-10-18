Viviamo più a lungo, ma cresce il disagio mentale e aumentano le morti tra gli under 40
Viviamo più a lungo, ma cresce il disagio mentale e aumentano le morti tra gli under 40. Nel mondo occidentale l’aspettativa di vita ha raggiunto livelli storici — oltre 80 anni per le donne e 75 per gli uomini — grazie ai progressi nella sanità, nella nutrizione e nella prevenzione. Lo rivela il Global Burden of Disease 2023 (pubblicato su The Lancet). Lo studio segnala nuove fragilità che stanno modificando il profilo di salute delle popolazioni europee e nordamericane.
📈 Più longevità, ma più malattie croniche
Nei Paesi ad alto reddito, le malattie non trasmissibili (NCD) — come cardiopatie, ictus, diabete, tumori e Alzheimer — rappresentano quasi due terzi dei decessi totali.
Il miglioramento delle cure ha ridotto la mortalità acuta, ma ha portato a un aumento di patologie croniche legate all’età e allo stile di vita (sovrappeso, sedentarietà, ipertensione, alimentazione scorretta).
🧠 Giovani e disagio mentale
Una delle tendenze più preoccupanti è l’aumento dei decessi tra giovani e adulti sotto i 40 anni, soprattutto in Nord America ed Europa. Le cause principali sono suicidi, abuso di droghe e alcol, e disturbi mentali in crescita.
I disturbi d’ansia sono aumentati del 63% e la depressione del 26%. Le problematiche legate alla salute mentale si stanno diffondendo anche tra adolescenti, spesso aggravate da isolamento sociale e stress economico.
⚕️ Disuguaglianze interne
Nonostante la ricchezza, il divario sanitario all’interno delle società occidentali si allarga: le fasce economicamente e socialmente svantaggiate hanno maggior esposizione a fattori di rischio come obesità, fumo e malattie cardiovascolari.
Anche nelle economie più avanzate, l’accesso alle cure e alla prevenzione non è uniforme, con disparità territoriali e sociali in aumento.
🌡️ Ambiente e nuovi rischi
L’inquinamento atmosferico e i cambiamenti climatici restano minacce reali anche nel mondo sviluppato: il particolato fine (PM2.5) e l’aumento delle ondate di calore contribuiscono a peggiorare la salute respiratoria e cardiovascolare, soprattutto tra anziani e bambini.
🚨 Un sistema sotto pressione
Il Global Burden of Disease 2023 sottolinea che, per i Paesi occidentali, la sfida non è più soltanto vivere più a lungo, ma vivere meglio:
-
rafforzare la prevenzione delle malattie croniche;
-
affrontare la crisi della salute mentale;
-
ridurre le disuguaglianze sanitarie interne;
-
proteggere le popolazioni vulnerabili dagli effetti del clima e dell’inquinamento.
In sintesi, il mondo occidentale gode oggi di una longevità senza precedenti, ma questa conquista rischia di essere compromessa da stili di vita malsani, disagi psicologici crescenti e squilibri sociali che mettono a dura prova i sistemi sanitari.
