“Apri l’armadio e dona un vestito a chi vive in strada”: sabato raccolta straordinaria di indumenti maschili
Sabato 8 novembre 2025 dalle ore 9 alle 11.30 a Modena presso la sede della Croce Rossa (Strada Attiraglio 3A), i cittadini che lo desiderano potranno portare in dono indumenti maschili puliti e in buone condizioni che verranno destinati alle persone senza dimora. La raccolta “Apri l’armadio e dona un vestito a chi vive in strada” è promossa da Porta Aperta e Croce Rossa; si raccolgono (da uomo): giacche pesanti, jeans e pantaloni della tuta, e anche coperte pesanti, singole e non matrimoniali (non verranno ritirati indumenti diversi da quelli indicati nell'elenco).
«Sono più di un centinaio le persone, per lo più uomini, che ci chiedono un aiuto per coprirsi. È a ciascuno di loro che verranno consegnati i vestiti che insieme riusciremo a raccogliere: per rendere sostenibile la nostra attività di distribuzione gratuita di vestiti, c’è bisogno dell’aiuto dei cittadini modenesi che aprendo il proprio armadio possono donare abbigliamento in buono stato».
