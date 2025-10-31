Calcio, Seconda e Terza Categoria: anticipo per il Limidi, scontro di alta classifica per la Novese. Possidiese e Concordia cercano il riscatto

di Simone Guandalini - Tornano in campo nel weekend le formazioni della Bassa modenese impegnate nei campionati di Seconda e Terza Categoria. Di seguito tutte le gare in programma, categoria per categoria:

Seconda Categoria

Nell'anticipo dell'ottava giornata del Girone E di Seconda Categoria, match esterno per il Limidi che, con la vittoria contro la Cabassi Union Carpi nell'ultima gara, si è portato a -1 dalla zona playoff, a quota 10 punti. Zona playoff all'interno della quale è presente la Novese, che domenica ospiterà la Carpine capolista in una partita di alta classifica. Cercano, invece, riscatto Concordia e Possidiese, scivolate in zona playout e ai margini della stessa e impegnate rispettivamente sul campo del Reggiolo secondo e in casa contro il Rapid Viadana quarto. Nel Girone H, invece, la Solarese, in vetta alla classifica insieme alla Libertas Ghepard a quota 14 punti, farà visita ai Lovers 1997, terzi a -1 dalla coppia di testa insieme all'Athletic Valli. La formazione mirandolese affronterà, invece, in casa la Persicetana, settima e a -1 dalla zona playoff.

Seconda Categoria, Girone E, calendario giornata 8: Sabato 1° novembre, ore 15: Virtus Bagnolo - Limidi. Domenica 2 novembre, ore 14.30: Cabassi Union Carpi - San Paolo, Novese - Carpine, Reggiolo - Concordia, Pol. Saliceta - Virtus Mandrio, Villa d'Oro - Virtus Cibeno, Possidiese - Rapid Viadana.

Seconda Categoria, Girone E, classifica: Carpine 18, Reggiolo 14, Virtus Mandrio 13, Rapid Viadana 11, Novese 11, Limidi 10, Villa d'Oro 9, Virtus Bagnolo 8, San Paolo 8, Cabassi Union Carpi 7, Concordia 7, Possidiese 7, Pol. Saliceta 6, Virtus Cibeno 6.

Seconda Categoria, Girone H, calendario giornata 8: Sabato 1° novembre, ore 14.30: Sporting Terre del Reno - Bondeno. Domenica 2 novembre, ore 14.30: Athletic Valli - Persicetana, Libertas Ghepard - Galliera, Lovers 1997 - Pol. Solarese, Real Bologna - Alberonese, Sermide - Libertasargile Vigorpieve, XII Morelli - Rayo Granarolo.

Seconda Categoria, Girone H, classifica: Libertas Ghepard 14, Pol. Solarese 14, Athletic Valli 13, Lovers 1997 13, Galliera 12, Persicetana 11, Bondeno 10, Sermide 10, XII Morelli 10, Rayo Granarolo 9, Real Bologna 8, Sporting Terre del Reno 5, Alberonese 3, Libertasargile Vigorpieve 3.

Terza Categoria

Nella nona giornata del Girone B (Modena) di Terza Categoria, match casalingo per l'Union Sg Sozzigalli quinta in classifica, che ospiterà un Terre di Castelnuovo che si trova in zona playoff, a -2 dalla formazione solierese. Il Baracca Beach quattordicesimo, invece, giocherà in trasferta, sul campo del Castelfranco. Nel Girone B (Reggio Emilia), invece, il Vallalta, scivolato al quinto posto, ma ad un solo punto di distanza dalla coppia Cortilese-Polisportiva Aic Guastalla in vetta alla classifica, dopo il pesante ko contro l'Invicta Gavasseto (6-0), cercherà riscatto nel match casalingo contro Il Quadrifoglio, terzultimo in graduatoria. Partita casalinga anche per la Roveretana, impegnata davanti al proprio pubblico contro il Salvaterra.

Terza Categoria, Girone B (Modena), calendario giornata 9: Sabato 1° novembre, ore 14.30: Ganaceto - Pol. Union 81. Domenica 2 novembre, ore 14.30: Borghetto Santanna - Manzolino, Fides Panzano - Sanfa, Pol. Cognentese - 4 Ville, Pol. Forese Nord - Pol. San Damaso U21, Real Montale - Gaggio, Union Sg Sozzigalli - Terre di Castelnuovo, Castelfranco Calcio - Baracca Beach.

Terza Categoria, Girone B (Modena), classifica: Pol. Cognentese 24, Sanfa 17, Pol. San Damaso U21 16, Pol. Union 81 14, Union Sg Sozzigalli 14, Ganaceto 12, Terre di Castelnuovo 12, Real Montale 11, Gaggio 10, 4 Ville 10, Borghetto Santanna 10, Castelfranco Calcio 10, Manzolino 9, Baracca Beach 8, Pol. Forese Nord 6, Fides Panzano 1.

Terza Categoria, Girone B (Reggio Emilia), calendario giornata 8: Sabato 1° novembre, ore 14.30: Montecchio U21 - Fosdondo. Ore 17: Pol. Aics Guastalla - Santos 1948. Domenica 2 novembre, ore 14.30: Cadelbosco - Gualtierese, Fogliano - Cortilese, Pol. Roveretana - Salvaterra, Vallalta - Il Quadrifoglio.

Terza Categoria, Girone B (Reggio Emilia), classifica: Cortilese 13, Pol. Aics Guastalla 13, Fosdondo 12, Invicta Gavasseto 12, Vallalta 12, Salvaterra 10, Pol. Roveretana 9, Santos 1948 8, Cadelbosco 8, Gualtierese 7, Il Quadrifoglio 6, Fogliano 4, Montecchio U21 3.

