Ciclabile Burana, iniziati i lavori di asfaltatura nel territorio Bondenese. I primi segni tangibili dell’esecuzione del nuovo Piano Asfalti, appena varato dal Comune, si cominciano a vedere sul territorio. Nella fattispecie, dopo l’inizio dell’asfaltatura della ciclabile che costeggia il canale di Burana, collegando Bondeno e Ferrara. Uno dei tracciati ciclopedonali più caratteristici del territorio, frequentato quotidianamente da decine di cittadini.

Nel Piano Asfalti finanziati dal Municipio c’erano circa 407mila euro, per rimettere mano ad una serie di strade e vie di comunicazione segnalate dai residenti, durante i vari incontri pubblici svolti sul territorio. Si tratta di un corposo progetto di “Manutenzione straordinaria del comprensorio comunale”. Di queste risorse, 75mila euro sono destinati alla riqualificazione della pista ciclabile del Burana. «Il meteo di questo periodo ha consentito di anticipare molti dei cantieri, per restituire decoro a molte strade che attendevano opere di manutenzione – avvertono il sindaco Simone Saletti e l’assessore ai lavori pubblici Marco Vincenzi –. Il nostro è un territorio molto esteso (circa 178 chilometri quadrati; ndr), quindi, è importante mantenere una attenta programmazione per consentire di mettere mano in tempi contenuti alle varie criticità segnalate». Nel caso della pista ciclopedonale lungo il Burana, si tratta di una via di comunicazione alternativa da e verso la città di Ferrara, riservata ad una mobilità sostenibile e frequentata da molti turisti di “giornata”.

Il Piano Asfalti, in ogni caso, prosegue: tra le strade previste nell’attuale lotto di interventi programmati ci sono anche via Argine Traversagno, via Palladio e parte di via Carlo Ragazzi, nel cuore dell’area artigianale di Borgo Scala, per la quale è in programma uno degli interventi più sostanziosi. Oltre alla pista ciclabile del “Burana”, è in “cantiere” anche l’intervento in via Argine Destro Panaro in direzione Santa Bianca, quello in via Comunale a Burana, assieme a quello sul tratto di via Farini (a Pilastri) compreso tra la chiesa del paese e l’inizio del tratto ghiaiato, nel quale sarà rifatto il tappeto di asfalto. Il resto del tracciato di via Farini sarà oggetto di un prossimo intervento che gli uffici stanno definendo.

La Polizia locale dell’Alto Ferrarese, mediante l’ordinanza numero 168, rende nota una serie di misure per la sicurezza degli utenti della strada e delle persone impegnate nei cantieri, che è entrata in vigore il 30 ottobre.

Le disposizioni rimarranno valide fino al 29 novembre o comunque fino alla conclusione dei cantieri, che riguarderanno: via Comunale, via Argine Traversagno, via Palladio, via Dazio, la pista ciclabile del Burana e via Argine Destro Panaro. I provvedimenti riguardano un senso unico alternato nel periodo dei lavori, un limite di velocità ridotto a 30 chilometri orari nei tratti interessati, un divieto di sorpasso e di sosta in prossimità dell’area del cantiere. I lavori si svolgeranno nella sola fascia oraria compresa tra le 7,30 e 18.

Per quanto riguarda via Argine Destro Panaro, il provvedimento riguarda inoltre una temporanea sospensione della circolazione stradale, che dovrà avvenire prima della chiusura per il rifacimento del ponte sulla Sp 9 per Casumaro da parte della Provincia.