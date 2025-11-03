“Il cittadino arbitro. Riprendiamoci la matita”, martedì incontro con Stefano Ceccanti

Martedì 4 novembre alle 20.45 presso le Sale Conferenze di Palazzo Europa (via Emilia Ovest 101, Modena) si terrà l’evento “Il cittadino arbitro. Riprendiamoci la matita”, organizzato dalla Fondazione Sias in occasione della mostra fotografica “DC. Storia di un Paese”.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di analizzare la crisi di partecipazione democratica che ha caratterizzato la politica italiana negli ultimi trent’anni, concentrandosi in particolare sul fenomeno dell’astensionismo e sul progressivo arretramento del potere decisionale dei cittadini. Il dibattito ruoterà attorno al concetto del “cittadino come arbitro”, teorizzato dallo studioso Roberto Ruffilli, interrogandosi su quanto questa visione abbia ancora spazio nella politica contemporanea.



Relatori e interventi

Relatore principale sarà Stefano Ceccanti, docente di Diritto costituzionale all’Università “La Sapienza” di Roma.

Seguiranno gli interventi di Giulia Mennuti, consigliera comunale di Bastiglia; del giornalista Estefano Tamburrini; e di Matteo Tarabini, tra i curatori di un’indagine sulla partecipazione politica e sociale dei giovani nell’ambito dell’Unione Terre d’Argine.

L’incontro sarà moderato da Federico Covili, presidente del Centro Culturale Francesco Luigi Ferrari.



La mostra “DC. Storia di un Paese”

Nei primi giorni di apertura, la mostra fotografica “DC. Storia di un Paese” ha registrato un’ampia partecipazione di pubblico, ricevendo apprezzamenti positivi e confermando l’interesse verso una riflessione sulla storia della Democrazia Cristiana e sul suo ruolo nella costruzione della Repubblica Italiana.



Le riflessioni degli organizzatori

Il presidente della Fondazione Sias, Gaetano De Vinco, ha sottolineato come il crollo dell’affluenza alle urne e la disaffezione alla vita politica rappresentino due tendenze profonde della società italiana. Ha inoltre posto l’attenzione sul progressivo allontanamento del potere decisionale dai cittadini, limitati anche da leggi elettorali che ne hanno ridotto la possibilità di scegliere i propri rappresentanti in Parlamento.

Anche Federico Covili ha evidenziato i dati preoccupanti emersi da una recente ricerca Istat: oltre 15 milioni di italiani non si informano mai di politica, e tra i giovani dai 14 ai 17 anni il 60% dichiara di non seguire mai notizie sul tema. In vent’anni si è più che dimezzato il numero di cittadini che partecipano a comizi o manifestazioni. Covili ha invitato a una riflessione sul modo di riavvicinare la politica ai cittadini, ricordando che “la democrazia non è inutile”.



L’eredità della Democrazia Cristiana

Durante l’inaugurazione della mostra, Gianfranco Astori ha proposto una riflessione sul significato storico e morale della Democrazia Cristiana, ricordando le parole di Alcide De Gasperi e Luigi Sturzo.

Secondo Astori, Sturzo individuava nella “battaglia morale” la vera legittimazione della DC:

“La Democrazia Cristiana scriverà nella storia d’Italia la sua pagina se avrà vinto la battaglia morale negli individui e nella società. Se perde quella battaglia, perde se stessa e la sua ragione di essere.”

Un monito, ha concluso Astori, che oggi risuona con forza nella necessità di recuperare etica e partecipazione come basi di una democrazia viva e consapevole.