“Il cittadino arbitro. Riprendiamoci la matita”, martedì incontro con Stefano Ceccanti
Martedì 4 novembre alle 20.45 presso le Sale Conferenze di Palazzo Europa (via Emilia Ovest 101, Modena) si terrà l’evento “Il cittadino arbitro. Riprendiamoci la matita”, organizzato dalla Fondazione Sias in occasione della mostra fotografica “DC. Storia di un Paese”.
L’iniziativa nasce con l’obiettivo di analizzare la crisi di partecipazione democratica che ha caratterizzato la politica italiana negli ultimi trent’anni, concentrandosi in particolare sul fenomeno dell’astensionismo e sul progressivo arretramento del potere decisionale dei cittadini. Il dibattito ruoterà attorno al concetto del “cittadino come arbitro”, teorizzato dallo studioso Roberto Ruffilli, interrogandosi su quanto questa visione abbia ancora spazio nella politica contemporanea.
Relatori e interventi
Relatore principale sarà Stefano Ceccanti, docente di Diritto costituzionale all’Università “La Sapienza” di Roma.
Seguiranno gli interventi di Giulia Mennuti, consigliera comunale di Bastiglia; del giornalista Estefano Tamburrini; e di Matteo Tarabini, tra i curatori di un’indagine sulla partecipazione politica e sociale dei giovani nell’ambito dell’Unione Terre d’Argine.
L’incontro sarà moderato da Federico Covili, presidente del Centro Culturale Francesco Luigi Ferrari.
La mostra “DC. Storia di un Paese”
Nei primi giorni di apertura, la mostra fotografica “DC. Storia di un Paese” ha registrato un’ampia partecipazione di pubblico, ricevendo apprezzamenti positivi e confermando l’interesse verso una riflessione sulla storia della Democrazia Cristiana e sul suo ruolo nella costruzione della Repubblica Italiana.
Le riflessioni degli organizzatori
Il presidente della Fondazione Sias, Gaetano De Vinco, ha sottolineato come il crollo dell’affluenza alle urne e la disaffezione alla vita politica rappresentino due tendenze profonde della società italiana. Ha inoltre posto l’attenzione sul progressivo allontanamento del potere decisionale dai cittadini, limitati anche da leggi elettorali che ne hanno ridotto la possibilità di scegliere i propri rappresentanti in Parlamento.
Anche Federico Covili ha evidenziato i dati preoccupanti emersi da una recente ricerca Istat: oltre 15 milioni di italiani non si informano mai di politica, e tra i giovani dai 14 ai 17 anni il 60% dichiara di non seguire mai notizie sul tema. In vent’anni si è più che dimezzato il numero di cittadini che partecipano a comizi o manifestazioni. Covili ha invitato a una riflessione sul modo di riavvicinare la politica ai cittadini, ricordando che “la democrazia non è inutile”.
L’eredità della Democrazia Cristiana
Durante l’inaugurazione della mostra, Gianfranco Astori ha proposto una riflessione sul significato storico e morale della Democrazia Cristiana, ricordando le parole di Alcide De Gasperi e Luigi Sturzo.
Secondo Astori, Sturzo individuava nella “battaglia morale” la vera legittimazione della DC:
“La Democrazia Cristiana scriverà nella storia d’Italia la sua pagina se avrà vinto la battaglia morale negli individui e nella società. Se perde quella battaglia, perde se stessa e la sua ragione di essere.”
Un monito, ha concluso Astori, che oggi risuona con forza nella necessità di recuperare etica e partecipazione come basi di una democrazia viva e consapevole.
- Cavezzo, modifiche alla viabilità in via Marconi e via Dante Alighieri
- Novembre per la salute al Borgogioioso: "Mettiamo al centro il volontariato della salute"
- “Il cittadino arbitro. Riprendiamoci la matita”, martedì incontro con Stefano Ceccanti
- Per il 4 novembre a Carpi celebrazioni al Cimitero urbano e in Castello
- Cinquantenne in stato di ebbrezza guida contromano in Tangenziale a Modena
- “Storie di donne e sport”: a Carpi una giornata dedicata al benessere femminile attraverso il movimento
- A Modena il giuramento di Ippocrate di 148 nuovi medici e odontoiatri: “Servire le persone con competenza e umanità”
RESTO D'ITALIA E MONDO
Rubriche
SALUTE
Sul Panaro on air
ATTUALITÀ
I più letti
Most Read Posts
- Modena diventerà la Hollywood italiana? Intervista al regista Paolo Galassi
- Adam morì a 19 anni travolto da una Bmw che andava a 114 km/h a Mirandola, per la Procura è omicidio stradale
- Incidente in piazza don Giuseppe Zucchi a Cavezzo, morto il 43enne Paolo Colucci
- Scontro su via Mazzone, 5 persone, tra cui un bambino e un ragazzino, coinvolte in incidente a Mirandola