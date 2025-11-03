Il programma delle celebrazioni per la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate a San Felice
Domenica 9 novembre a San Felice sul Panaro si svolgerà la cerimonia di commemorazione del 4 novembre, Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate. Si comincia alle 10.30 con il raduno di “Comitato Comunale Permanente per la Memoria e le Celebrazioni” e autorità presso la chiesa di piazza Italia per partecipare alla messa. Alle 11.30 corteo per le vie del centro con partenza da piazza Italia, per arrivare su via Mazzini, e a seguire fino al parco Marinai d’Italia. Alle 11.40, presso il parco Marinai d’Italia, si svolgerà l’alzabandiera con deposizione di una corona d’alloro.
Alle 11.50 al Monumento ai Caduti in piazza Rocca ci saranno la deposizione di una corona d’alloro e il saluto del sindaco Michele Goldoni. I cittadini sono invitati a partecipare e a esporre il Tricolore.
