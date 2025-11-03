Lutto a Mirandola per Gerardo Esposito, cameriere del ristorante Saul: se ne è andato a 43 anni. Sorridente, solare, disponibile e professionale, era l'anima del locale dove lavorava da più di vent'anni.

È scomparso improvvisamente l'altra mattina, colto da un malore. Si era recato come di consueto in palestra per allenarsi, ma è stato colto da un colpo che non gli ha lasciato scampo. Così è morto Gerardo Esposito, storico cameriere del ristorante Saul di San Giacomo Roncole.

La tragedia in palestra a Mirandola

Il dramma si è consumato intorno alle 9 del mattino, all’interno dello Spazio Fitness di Mirandola, dove Esposito era solito fare attività fisica. Un operatore della palestra, accortosi che l’uomo si sentiva male, ha chiamato subito i soccorsi. Sul posto sono arrivati in pochi minuti un’ambulanza e un’automedica. Nel frattempo, il personale della palestra aveva già iniziato le manovre di rianimazione e utilizzato il defibrillatore. Nonostante gli sforzi dei sanitari del 118, per Gerardo non c’è stato nulla da fare: è deceduto all’interno della struttura, vittima di un arresto cardiaco.





Il ricordo



Originario di Napoli, Gerardo Esposito aveva lavorato per un periodo in Germania, prima di trasferirsi a Mirandola circa vent’anni fa. Lascia la moglie Angela e le figlie Vittoria e Francesca.