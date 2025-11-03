Novembre per la salute al Borgogioioso: “Mettiamo al centro il volontariato della salute”

Carpi (MO), 3 novembre 2025 – Dopo la campagna nazionale per sensibilizzare sui disturbi alimentari, continua l’impegno di valorizzazione del volontariato che opera in ambito sanitario da parte del Centro Commerciale Il Borgogioioso di Carpi che a novembre dedica ben tre giornate, sabato 8 e le domeniche 9 e 16 novembre, a eventi dove le associazioni della salute sono protagoniste. Il fitto calendario di iniziative, che prende il nome di “Novembre per la salute”, ha ottenuto il patrocinio della Città di Carpi e comprende una mostra d’arte, la presenza di team di volontari e professionisti per attività di prevenzione gratuita e un pomeriggio con la partecipazione di diverse associazioni con stand informativi e di prevenzione che culminerà nello spettacolo “Autistica sprint” di e con Sofia Gottardi, brillante stand up comedian e attrice neurodivergente.

Sabato 8 novembre dalle 9 alle 12:30 l’associazione A.L.I.Ce. sarà in galleria per una campagna di prevenzione dell’ICTUS con test medici gratuiti e colloqui informativi. L’attività dei volontari, affiancati da personale professionale, si svolge a pochi giorni dalla Giornata Mondiale contro l’ICTUS per richiamare l’attenzione di tutti sull’importanza di uno stile di vita sano e adeguato, dei controlli di prevenzione e, in ogni caso, vivere i momenti di difficoltà come una risorsa per ripartire. Ed è proprio per testimoniare un esempio di rinascita dopo un evento traumatico che dal 6 al 9 novembre sarà allestita in galleria la mostra d’arte personale di Elis Carretti, pittore autodidatta che cominciò a dipingere nel 2014 dopo l’insorgere dell’ICTUS.

L’esposizione di quadri, con acrilici su legno, sono un omaggio alla memoria di un uomo sensibile e coraggioso che nell’arte ha trovato uno strumento per trasformare la difficoltà in risorsa e conquistarsi uno spazio dove sperimentare una nuova normalità.

Domenica 9 novembre nel pomeriggio dalle 15:00 alle 19:00 saranno presenti in galleria diverse associazioni con attività di sportello informativo e di prevenzione tra cui, oltre ad A.L.I.Ce., l’associazione che si occupa di diabetici ADICA, la Croce Rossa Italiana – Comitato di Carpi con la campagna “Dieci minuti per salvare una vita”, l’associazione genitori figli con disabilità “Il tesoro nascosto” odv e la “Fondazione per la vita” onlus, il Gruppo Parkinson di Carpi odv, l’associazione Acat Carpi Mirandola, l’associazione Affrontiamo la Sordità Insieme, ASI-Odv, l’ Associazione Italiana Celiachia - Emilia Romagna.

Le associazioni forniranno informazioni sulla prevenzione, sia in termini di stili di vita che di screening, mettendo a disposizione esperienza, competenza e riferimenti specifici. Il messaggio chiave è che la prevenzione è il primo passo per prendersi cura della propria salute o per intervenire in contesti di primo intervento e che l’ascolto è la prima forma di interesse che ci permette di stringere legami e sentirci comunità.

Alle 15:30 l’assessora alle politiche sociali Tamara Calzolari porterà il saluto dell’amministrazione comunale.

Alle 17:30, sempre domenica 9, si terrà l’attesa performance della stand up comedian Sofia Gottardi con il monologo, di cui è anche autrice, “Autistica sprint”, un viaggio nel mondo dell’autismo, che unisce umorismo e sensibilizzazione, messo in scena da chi lo vive in prima persona. Nello show Sofia, che ha ricevuto una diagnosi di autismo a 26 anni, racconta le difficoltà che ha sperimentato durante l’adolescenza. «Le regole sociali per me non sono ovvie. Ho dovuto memorizzarle nel tempo a forza di sbagliare. Se una ragazza mi chiedeva se mi piacesse la sua maglietta, rispondevo di no in modo sincero, procurandomi la sua antipatia. Questo mi ha causato bullismo, isolamento e un’ansia costante di imparare le leggi non scritte dello stare insieme.» Sofia Gottardi, che vanta milioni di visualizzazioni sui social, è un fiume di parole che danno testimonianza a chi non riesce a esprimere il proprio disagio e che hanno la particolarità di essere divertite e divertenti e di fare, nello stesso tempo, ridere e pensare.

“Novembre per la salute” si chiuderà con un terzo appuntamento, domenica 16 novembre dalle 9:00 alle 18:00, interamente dedicato all’associazione diabetici di Carpi, ADICA, che svolgerà attività di prevenzione e darà consigli su come stare in forma con la ginnastica e a tavola. L’evento fa parte di una campagna di prevenzione molto più ampia nell’ambito della Giornata Mondiale del Diabete che si celebra il 14 novembre.

“Con “Novembre per la salute” il Centro Commerciale Il Borgogioioso e la società di gestione continuano l’impegno di sensibilizzazione verso il volontariato che si occupa di salute.”, ha dichiarato Raffaele Cantini, direttore del Centro Commerciale Il Borgogioioso, - “Le associazioni hanno bisogno di volontari e le famiglie di non sentirsi sole di fronte alle difficoltà. Abbiamo visto che in alcuni casi si fa fatica a parlare della propria situazione. C’è pudore ma anche disagio. Invece il nostro impegno è rivolto a diffondere una cultura dell’attenzione e dell’ascolto. In questo contesto ci fa piacere accogliere un’artista neurodivergente come Sofia Gottardi, molto amata e seguita online, perché il suo divertente spettacolo dà voce a chi non ce l’ha o fa fatica ad averla.”

Profilo di Sofia Gottardi, Stand-up comedian

Comica autistica di origine vicentina, classe 1996, inizia a far stand up comedy già da molto giovane.

Dal 2019 collabora con Comedy Central per programmi tv come “Natural Born Comedians”, “CCN”, tre edizioni di “Stand up comedy”, il format web “Stand up Comedy Rehab”, e con Audible, Amazon, per “Comedy Live”, il diario Smemoranda, Barbascura X, TedX Vicenza, L’Espresso.

Gira l’Italia con i suoi one-woman show e sui canali social ha ampio seguito grazie ai suoi contenuti virali che uniscono umorismo e sensibilizzazione contro diversi tipi di discriminazione.

«Faccio la comica per ridere di ciò che mi ha fatto star male.»

