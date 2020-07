A Bomporto biblioteca chiusa dal 1° agosto, riapre a settembre

Ultimo giorno di apertura per la biblioteca comunale JRR Tolkien di Bomporto prima della chiusura estiva. Il prestito di libri e materiale multimediale sarà attivo fino al 30 luglio, poi per tutto il mese di agosto non sarà possibile usufruire del servizio.

La biblioteca riaprirà al pubblico lunedì 1° settembre, rispettando i consueti orari: martedì dalle 15 alle 19, mercoledì dalle 9 alle 12.30, giovedì dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 19.

Anche alla ripresa, per accedere al servizio sarà necessario rispettare le misure igenico-sanitarie anti-Covid-19: dall’obbligo dell’uso della mascherina al disinfettante per mani all’ingresso, dall’entrata uno alla volta al tempo limitato per restituzione e prestito dei volumi (non sarà ancora possibile accedere agli spazi della biblioteca quali scaffali, sale studio, postazioni internet, area bimbi).

Per il prestito dei libri continua ad essere fortemente consigliata la prenotazione, inviando una mail a biblioteca@comune.bomporto.mo.it, oppure telefonando al numero 059-909780 durante gli orari di apertura della biblioteca, in alternativa è possibile prenotare i volumi anche attraverso BiblioMo, il catalogo on line delle biblioteche di Modena e provincia. I libri da restituire andranno collocati direttamente in appositi carrelli posizionati all’ingresso della biblioteca.

