Cavezzo, Medolla, San Felice e Soliera, si fa la conta dei danni

CAVEZZO, MEDOLLA, SAN FELICE, SOLIERA – E’ stata una notte di temporali e non è bastata l’allerta meteo: a Cavezzo, a seguito del violento nubifragio, si sono verificate alcune cadute di alberi, alcune strade si sono allagate e l’acqua ha faticato a defluire. In via della Libertà si è scoperchiata la copertura di un fabbricato rendendo la strada non del tutto praticabile per via dei detriti. Sulla via di Sotto sono caduti un albero e un pannello, interrompendo la viabilità e costringendo i Vigili del Fuoco a un intervento: il sindaco di Cavezzo Lisa Luppi ha confermato che la viabilità è stata ripristinata sulle strade comunali e che le criticità sono in via di risoluzione. Sulle pavimentazioni stradali e sulle ciclabili rimangono però residui vegetali, e verranno pulite sabato 24, ma serve prudenza negli spostamenti soprattutto per i ciclisti.

Oltre ad allagamenti, rami di alberi rotti, scoperchiamenti, anche blackout in diverse zone della Bassa, in particolare Soliera. Nelle immagini, danni a San Felice e Medolla.

