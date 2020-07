Cinema sotto le stelle, a Concordia giovedi c’è “Bangla”

Giovedì 2 Luglio alle ore 21.30 presso il Largo-Giardino Tanferri, nel cuore del centro storico di Concordia, prende il via il Cinema sotto le stelle con la proeizione del film Bangla e la presentazione della pellicola da parte di Tiziano Sgarbi, cantautore mirandolese in arte Bob Corn che nel film interpreta una parte. Bob Corn prima della proiezione ci spiegherà che ruolo ha nel film accompagnando la presentazione con la sua chitarra.

Bangla è l’opera prima del giovane regista italiano Phaim Bhuyian. Un film a tratti autobiografico sul tema del divario culturale che sa interessare e divertire. Bangla racconta la storia di Phaim, un giovane musulmano di origini bengalesi nato in Italia che vive in famiglia a Torpignattara, quartiere romano multietnico, lavora in un museo e suona in un gruppo. Proprio in occasione di un concerto incontra Asia. Tra i due scatta l’attrazione e Phaim dovrà cercare di capire come conciliare il suo amore con la prima regola dell’Islam: la castità prima del matrimonio. Bangla è un’esplorazione del mondo, della vita e dell’amore declinato nell’Italia multietnica di oggi.

L’ingresso all’area spettacoli è gratuito ma per rispettare le norme anticontagio è richiesta la prenotazione chiamando Proloco al numero 389 4674689 dalle 18.00 alle 20.00 oppure inviando allo stesso numero un messaggio WhatsApp.

La rassegna Cortile d’autore vuole raccontare le tante forme della creatività giovanile.

Dal Comne all’esordio della rassegna,avvenuto martedì scorso, arriva “Un grazie agli artisti che hanno raccontato l’arte della street art, alla Proloco che ha gestito l’accoglienza del pubblico e ai tanti concordiesi che hanno voluto passare una serata in compagnia pur nel rispetto delle misure di distanziamento interpersonale”

Il calendario completo degli eventi estivi promossi dal comune di Concordia è disponbile su www.comune.concordia.mo.it

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017