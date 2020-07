Depredata, anzi, cannibalizzata Bww parcheggiata nel vialetto di casa a Cavezzo

Depredata, anzi, cannibalizzata Bww parcheggiata nel vialetto di casa a Cavezzo. La brutta sorpresa se l’è trovata un operaio cavezzese che vive in via Verdi, zona centrale del paese, quindi per nulla isolato. Nella notte tra venerdì e sabato scorso una banda di ladri ha preso di mira la sua Bmw 118DM sport e pezzo pezzo, l’ha smontata portando via quel che serviva.

L’elenco della predazione è lungo: è stato portato via il sedile del guidatore, i due sportelli di sinistra, tutta la plancia frontale, gli airbag, il conta chilometri, lo schermo del navigatore, tutta la strumentazione elettrica e la batteria dal cofano.

E’ rimasta solo la carena, praticamente. Un danno da circa 20 mila per un auto praticamente nuova, comprata a fine 2016. Sono anche stati tranciati tutti i cavi: va rifatto l’intero impianto elettrico

Non ci si riesce a spiegare come abbiano fatto i ladri a fare un lavoro del genere senza farsi sentire: tutti dormivano con le finestre aperte.

L’auto era parcheggiata nel vialetto di casa, chiuso da un cancelllo. I ladri hanno scavalcato perchè non ci sono segni di forzature. Erano almeno in due, probabilmente in tre: due smontavano l’auto e davano i pezzi al terzo In quindici minuti, forse anche meno, potrebbero avere fatto tutto.

Molto probabilmente si tratta di un furto su commissione. Perchè sono davvero tanti i pezzi presi. Forse qualcuno ha incidentato al sua Bmw e ha pensato di recuperare i pezzi di ricambio così.

Se qualcuno ha visto qualcosa, è l’appello, lo racconti. Indagano i Carabinieri.

