Gli appuntamenti a Mirandola dal 2 all’8 luglio

MIRANDOLA, “ESTATE A MIRANDOLA 2020” TRA: RACCONTI DI VIAGGIO, CINEMA MUSICA ED INIZIATIVE PER BAMBINI

Ci sarà il primo dei nove appuntamenti dei “Racconti di viaggio”, rassegna di immagini di viaggi per conoscere e sognare, un paio di film, un concerto e ben tre iniziative per bambini. Entra nel vivo il programma di “Estate a Mirandola 2020”, e lo fa già da giovedì 2 luglio alle ore 21.30 con le parole e le foto di Davide Gaddi “Da Mirandola a Capo Nord in bicicletta”. Una serata – con ingresso gratuito e come sempre presso il parco di piazza Matteotti – che si snoderà con immagini e parole attraverso 4000 km, 10 stati Europei dall’Italia alla Norvegia in bicicletta e in solitario per 30 giorni. Venerdì 3 luglio, seconda serata dedicata al cinema. La rassegna “Cinestate” curata dal Circolo Cinematografico Italo Pacchioni, proporrà, “Cena con delitto”. Un film (2019) di Rian Johnson con Daniel Craig, Chris Evans, Ana de Armas, Jamie Lee Curtis, Michael Shannon (II). Sabato 4 luglio alle ore 10.00 invece, presso il parco di via Dei Mille a Mirandola, “Piccole storie per piccole orecchie”: letture a cura dei volontari di Nati per leggere della biblioteca “E. Garin”, per genitori e bambini da 3 a 6 anni (iscrizione obbligatoria: tel. 0535/29783 e-mail: biblioteca.mirandola@comune.mirandola.mo.it). Domenica 5 luglio, secondo appuntamento con Giocayoga, a cura di Manuela Rizzato, per bambini dai 4 agli 8 anni: presso il parco di via Dei Mille alle ore 10.00, ci saranno “Impariamo le posizioni degli animali” (iscrizione obbligatoria: tel. 0535/29783 e-mail: biblioteca.mirandola@comune.mirandola.mo.it). Cinema poi nuovamente protagonista, lunedì 6 luglio. Al parco di piazza Matteotti sarà proiettato alle ore 21.30 “La famosa invasione degli orsi in Sicilia”. Un film (2019) di Lorenzo Matteotti con Toni Servillo, Antonio Albanese, Linda Caridi, Maurizio Lombardi, Corrado Invernizzi Ingresso euro 5,00. Bambini di nuovo protagonisti invece martedì 7 luglio, con l’iniziativa gratuita e riservata a piccoli dai 4 ai 7 anni, “La musica delle storie”, a cura della Cooperativa Sociale Equilibri. Mercoledì 8 luglio invece serata lirica, con “Smanie implacabili, le donne all’opera “. Sul palco Elena Belfiore e Ksernia Bomarsi, al pianoforte Roberto Mingarini. Il concerto lirico è a cura della Fondazione Scuola di Musica “C. & G. Andreoli”. Ingresso gratuito. Tutte le iniziative si svolgeranno nel rispetto delle norme di sicurezza.

MIRANDOLA, AL BARCHESSONE VECCHIO DI SAN MARTINO SPINO, PROSEGUE LA MOSTRA “TERRA CORTECCIA…”. DOMENICA 5 LUGLIO BICICLETTATA

Prosegue presso il Barchessone vecchio di San Martino Spino la mostra: “Terra corteccia. Una piccola area incolta”, curata dagli Insetti Xilografi di Mirandola. L’evento, all’interno di “Percorsi d’arte tra ambiente e tradizione” durerà fino al 12 luglio prossimo. Domenica 5 luglio, sempre il Barchessone, sarà il punto di partenza, alle ore 16.30 della biciclettata “Andar per campi” realizzata insieme a Coop Agricola “O. Focherini” – per andare alla scoperta dei prodotti, le aziende e i barchessoni delle Valli. Per informazioni CEAS “La Raganella” tel.: 0535 29713 /29507, oppure via mail: sonja.marchesi@comune.mirandola.mo.itfederica.collari@unioneareanord.mo.it.

