Gli appuntamenti del week end a Mirandola

Sabato 04 luglio 2020 ore 10.00: Mirandola: Parco F.Fellini e G. Masina – Via del Mille: A PIEDI NUDI NEL PARCO – Letture e iniziative estive per bambini – Estate 2020 a Mirandola: Piccole storie per piccole orecchie. Letture a cura dei Volontari Nati per Leggere della Biblioteca E. Garin. Per genitori e bambini da 3 a 6 anni. Iscrizione obbligatoria tel 0535.29783.

Domenica 05 luglio 2020 ore 10.00: Mirandola: Parco F .Fellini e G.Masina – Via del Mille: Estate 2020 a Mirandola: GIOCAYOGA a cura di Manuela Rizzato: IMPARIAMO LE POSIZIONI DEGLI ANIMALI. Per bambini da 4 a 8 anni. Attività gratuita con iscrizione obbligatoria tel. 0535.29783.

Domenica 05 luglio 2020 ore 16.30: San Martino Spino: Barchessone Vecchio – via Zanzur 36A: 17° edizione “Percorsi D’Arte tra Ambiente e Tradizione”: ANDAR PER CAMPI – una biciclettata per conoscere i prodotti, le aziende e i Barchessoni delle Valli insieme alla Coop Agricola “O. Focherini”.

Lunedì 06 luglio 2020 ore 21.30: Mirandola: Parco di Piazza Matteotti: CINESTATE 2020 – il cinema sotto le stelle: proiezione: LA FAMOSA INVASIONE DEGLI ORSI IN SICILIA (animazione 2019). Apertura biglietteria ore 21.00.

Martedì 07 luglio 2020 ore 21.30: Mirandola: Parco di Piazza Matteotti: ESTATE A MIRANDOLA 2020: INIZIATIVA PER BAMBINI: La musica delle storie. Per bambini dai dai 4 ai 7 anni. Cooperativa Sociale Equilibri. Ingresso gratuito.

Mercoledi 08 luglio 2020 ore 21.30: Mirandola: Parco di Piazza Matteotti: ESTATE A MIRANDOLA 2020: CONCERTO: Smanie implacabili, le donne all’opera – Concerto lirico. Elena Belfiore e Ksernia Bomarsi, pianista Roberto Mingarini. Ingresso gratuito.

Giovedì 09 luglio 2020 ore 21.30: Mirandola: Parco di Piazza Matteotti: ESTATE A MIRANDOLA 2020: RACCONTI DI VIAGGIO: Immagini per conoscere e sognare. Russia invernale – Bangladesh – Cina, Yunnan. Giuliano Bandieri. Ingresso gratuito.

Venerdì 10 luglio 2020 ore 21.30: Mirandola: Parco di Piazza Matteotti: ESTATE A MIRANDOLA 2020: CONCERTO: Gianni Vancini feat. Sarah Jane Morris. ETS Associazione MTmusic. Ingresso gratuito con prenotazione al 335/5929993.

Sabato 11 luglio luglio 2020 ore 10.00: Mirandola: Parco F.Fellini e G. Masina – Via del Mille: A PIEDI NUDI NEL PARCO – Letture e iniziative estive per bambini – Estate 2020 a Mirandola: Leggiamo note, suoniamo parole. Attività a cura della Fondazione Scuola di Musica C. & G. Andreoli. Per genitori e bambini da 3 a 6 anni. Iscrizione obbligatoria tel 0535.29783.

Sabato 11 luglio luglio 2020 ore 21.30: Mirandola: Parco di Piazza Matteotti: ESTATE A MIRANDOLA 2020: CONCERTO: MUNDUS e noi 2020 – METROPOLIS di Fritz Lang: accompagnamento musicale di: RITA MARCOTULLI e DANILO REA doppio pianoforte. Ater Fondazione: Biglietto unico euro 10. Info: mirandola@ater.emr.it

Domenica 12 luglio 2020 dalle ore 08.00: Mirandola: Piazza Costituente e vie del Centro: Mirandolantiquaria – FIERA ESPOSITIVA DELL’ANTIQUARIATO E DEL RIUSO.

Domenica 12 luglio 2020 ore 10.00: Mirandola: Parco F.Fellini e G.Masina – Via del Mille: Estate 2020 a Mirandola: GIOCAYOGA a cura di Manuela Rizzato: YOGA IN FAMIGLIA. Per bambini da 4 a 8 anni. Attività gratuita con iscrizione obbligatoria tel. 0535.29783.

Lunedì 13 luglio 2020 ore 21.30: Mirandola: Parco di Piazza Matteotti: CINESTATE 2020 – il cinema sotto le stelle: proiezione: 1917 (drammatico – guerra 2019). Apertura biglietteria ore 21.00.

Martedì 14 luglio 2020 ore 21.30: Mirandola: Parco di Piazza Matteotti: ESTATE A MIRANDOLA 2020: INCONTRI: Covid-19: aziende in prima linea. Come ha reagito all’emergenza il più importante distretto biomedicale italiano. Interverranno imprenditori e dipendenti delle aziende del territorio citate nell’omonimo libro. Evento organizzato da Innovabiomed.it. Ingresso gratuito.

Mercoledì 15 luglio 2020 ore 21.30: Mirandola: Parco di Piazza Matteotti: ESTATE A MIRANDOLA 2020: CONCERTO: L’aria che Suona – YOUNG GARDENS Fondazione Scuola di Musica “C. & G. Andreoli”. Ingresso gratuito.

Giovedì 16 luglio 2020 ore 21.30: Mirandola: Parco di Piazza Matteotti: ESTATE A MIRANDOLA 2020: RACCONTI DI VIAGGIO: Immagini per conoscere e sognare: Uzbekistan – USA, Parchi dell’Ovest – Friuli – Dolomiti – Irlanda – Maremma – Burano. Fotografi Seriali – Concordia. Ingresso gratuito.

Venerdì 17 luglio 2020 ore 21.30: Mirandola: Parco di Piazza Matteotti: ESTATE A MIRANDOLA 2020: SPETTACOLO: Nicola Pesaresi da Italia’s Got Talent, il ventriloquo più amato da grandi e piccoli. Spettacolo per bambini e famiglie organizzato da Radio Pico. Ingresso gratuito.

Sabato 18 luglio luglio 2020 ore 10.00: Mirandola: Parco F.Fellini e G. Masina – Via del Mille: A PIEDI NUDI NEL PARCO – Letture e iniziative estive per bambini – Estate 2020 a Mirandola: Leggiamo note, suoniamo parole. Attività a cura della Fondazione Scuola di Musica C. & G. Andreoli. Per genitori e bambini da 3 a 6 anni. Iscrizione obbligatoria tel 0535.29783.

Sabato 18 luglio 2020 ore 15.30: San Martino Spino: Barchessone Vecchio – via Zanzur 36A: 17° edizione “PERCORSI D’ARTE TRA AMBIENTE E TRADIZIONE”. Apertura della mostra: ”IN CAMMINO PERV SALVARE NOI ANIMALI” – mostra per raccontare ai bambini la vita di 10 specie animali che potremmo aiutare camminando di più e guidando di meno, a cura del CEAS “La Raganella”. Mostra aperta fino al 09 agosto 2020. Il Barchessone sarà aperto i sabati e le domeniche dalle ore 15.30 alle ore 19.30.

Sabato 18 luglio 2020 ore 21.30: Mirandola: Parco di Piazza Matteotti: ESTATE A MIRANDOLA 2020: SPETTACOLO: Prefinale Festival Cabaret Emergente: 9 Comici si sfidano per conquistare i 3 posti per la finalissima. Con la partecipazione di Andrea Ferrari, Guido De Maria, Andrea Casoni. Presenta: Riccardo Benini. Ingresso gratuito. Prenotazione posti obbligatoria alla mail info@riccardobenini.it (tel. 3337984821).

Domenica 19 luglio 2020 ore 10.00: Mirandola: Parco F.Fellini e G.Masina – Via del Mille: Estate 2020 a Mirandola: GIOCAYOGA a cura di Manuela Rizzato: YOGA E CREATIVITÀ, CON I COLORI. Per bambini da 4 a 8 anni. Attività gratuita con iscrizione obbligatoria tel. 0535.29783.

Si ringrazia la Consulta per il Volontariato di Mirandola