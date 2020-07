Il 4 luglio torna in Piazza Liberazione il mercato del centro storico di Nonantola

utto è pronto a Nonantola per il ritorno del mercato nel cuore del centro storico, la restaurata Piazza Liberazione.

Da sabato 4 luglio parte il mercato straordinario in una cornice suggestiva ed emozionante – spiega l’Assessore al Commercio Cristiano Bassi. E’ una grande soddisfazione poterlo organizzare finalmente dopo anni in Piazza Liberazione. Naturalmente anche per questo appuntamento sono in vigore le norme di sicurezza, obbligo di mascherina per operatori e clienti ad esempio, previste in questa fase 3 di emergenza sanitaria. Nonostante queste dovute accortezze, ritrovare il mercato nella sua sede storica è un altro segnale di ripartenza, una parola molto importante in questo presente di crisi economica.

Novità anche per il mercato del giovedì, che per necessità dovute dall’emergenza COVID – 19 era stato temporaneamente spostato in P.zza Liberazione, infatti da giovedì 9 luglio ritorna nella sua sede originale di piazza Tien An Men.

