Il sindaco Greco riunisce i dipendenti dell’Ucman e si dimentica la vicepresidente. Luppi: “Sgarbo istituzionale”

Il sindaco Greco chiama in riunione i dipendenti dell’Unione Comuni Area Nord e si dimentica la vicepresidente, che è anche assessora al Personale, Lisa Luppi. La quale bolla l’accaduto come “Sgarbo istituzionale”

“Ho appreso solo ieri, e non tramite comunicazione ufficiale, che Alberto Greco, sindaco di Mirandola e presidente dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord, ha convocato come amministrazione comunale di Mirandola un incontro con i dipendenti della stessa Unione, unitamente a quelli del suo Comune, per domani, venerdì 3 luglio. È stato invitato addirittura – sottolinea la vicepresidente – il personale somministrato, che opera nei vari comuni per le attività legate all’emergenza terremoto, collegato all’Agenzia regionale della ricostruzione. Nonostante il mio ruolo di vicepresidente dell’Unione e di assessore con delega al Personale, non sono stata invitata, e neppure informata di questa iniziativa. Provvederò a chiedere in via ufficiale allo stesso Greco e alla Dirigente del Personale dell’Unione, nonché Segretaria dei due enti, delucidazioni sui contenuti di tale incontro e su questo comportamento di Greco, che si dimostra ancora una volta irrispettoso dei ruoli e di un’istituzione nei confronti della quale si trova in una posizione di conflitto, presiedendola e al tempo stesso avendo deciso di uscirne. I cittadini e i dipendenti meritano chiarezza, trasparenza e rispetto. In particolare ai dipendenti, la cui maggioranza rimarrà in capo all’Unione anche dopo l’uscita di Mirandola, non è chiaro come si potrà far rientrare la partecipazione all’incontro convocato da Greco come esigenza di servizio”.