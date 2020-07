Napoli Calcio Femminile: la finalese Eleonora Goldoni ha firmato

FINALE EMILIA – C’era attesa per conoscere il futuro di Eleonora Goldoni e alla fine ecco arrivare la notizia di mercato, l’ex giocatrice dell’Inter Femminile ha firmato un contratto che la lega alla società neopromossa in Serie A Napoli Femminile. L’ufficialità è stata data direttamente dal club partenopeo attraverso una nota apparsa sul proprio sito istituzionale.

Nel comunicato è possibile leggere quanto segue: “Eleonora Goldoni è una nuova calciatrice del Napoli Femminile. Proveniente dall’Inter, con la quale nella passata stagione ha militato in Serie A. La Goldoni, ventiquattrenne di Finale Emilia, è stata capocannoniere del campionato di B nel 2013-2014 con il New Team Ferrara (37 reti) che ha salutato nel 2015 per volare negli States, precisamente alle East Tennessee State University con la quale ha disputato il torneo NCAA (36 gol, record assoluto). Laureatasi in Clinical Nutrition, è tornata in Italia con la maglia dell’Inter ed ora si appresta a questa avventura napoletana. Per lei anche quattro presenze in Nazionale maggiore e tre reti in quattro partite lo scorso anno alle Universiadi 2019 che si sono svolte in Campania“.

La giocatrice ha risposto con un messaggio social attraverso il proprio profilo Instagram: “Carica ed entusiasta per questa nuova avventura in azzurro. Grazie Napoli Femminile per l’opportunità e la fiducia. Da parte mia ci sarà sempre massimo impegno, umiltà e passione per poter crescere, migliorare ed aiutare la squadra. Non vedo l’ora di cominciare“.

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017