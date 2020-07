Nuova sede, sempre provvisoria, per la Polizia Locale Area Nord

Nuova sede, sempre provvisoria, per la Polizia Locale Area Nord. E’ in via 29 maggio, la zona delle scuole e delle biblioteche, a fianco al tecnopolo. Mentre Mirandola sceglieva di lasciare l’Unione Comuni Area Nord, è stato completato il trasloco, e gli agenti hanno lasciati San Possidonio per andare a Mirandola in via 29 maggio. Una tappa verso la sede definitiva – almeno per la Polizia locale di Mirandola, gli altri, si vedrà – in uno stabile nuovo nell’ex stazione delle corriere in via Circonvallazione.

La Polizia Locale Area Nord raccoglie i 52 agenti agenti di Mirandola (sono 23 i mirandolesi) Concordia, San Possidonio, San Felice, Camposanto e San Prospero – visto che Cavezzo e Finale non hanno mai conferito le loro polizie locali all’Ucman – ed era stata bruscamente mandata via dalla sua sede di via Roma a causa dell’incendio appiccato da un giovane la notte del 20 maggio 2019. Un d rammatico delitto in cui persero la vita due donne che abitavano nello stabile

I 52 agenti vennero subito spostati nella sede della Casa della Salute di San Possidonio e lì sono rimasti finchè non si sono liberati i container delle start up a fianco del tecnopolo. In questi container, in cui dopo il terremoto c’erano stati gli studenti, c’è adesso la sede dei Vigili, con allarmi e telecamere, la centrale operativa, gli uffici amministrativi. Infortunistica, settore edilizio, e altri servizi restano in Muncipio, in via Giolitti, e traslocheranno a settembre.

L’altro giorno nella nuova sede c’è stata la visita del sindaco di Mirandola, Alberto Greco. L’occasione – si legge in una nota del Comune – è stato il momento per prendere visione dei locali e della loro funzionalità dove il corpo di polizia resterà fino al completamento della nuova sede definitiva in via Circonvallazione a Mirandola”.

