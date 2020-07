Vivi Medolla all’opposizione: “Una protesta inutile e infondata”

MEDOLLA – A Medolla il Consiglio Comunale ancora in videoconferenza aveva sollevato le proteste dell’opposizione, che a gran voce si era lamentato della scelta. Vivi Medolla ha pubblicato la risposta alle proteste sulla pagina ufficiale, respingendo le accuse al mittente: riportiamo la nota in forma integrale.

Lavinia Zavatti e il suo gruppo ancora una volta perdono l’opportunità di fare opposizione in modo serio, e di partecipare a una pagina importante per Medolla. Una protesta inutile e infondata sulle modalità di svolgimento del Consiglio comunale che non solo si è tenuto nella piena legittimità (basterebbe leggersi le norme in vigore), ma che ha sancito tra l’altro importanti stanziamenti per edilizia scolastica, aiuti alle famiglie e al commercio. L’accusa di mancanza di trasparenza è poi semplicemente ridicola. Casomai è la stessa Zavatti a rendersi protagonista di narrazioni dove manca sempre un pezzo. Chi non si è presentato alla citata Commissione Bilancio, che tra l’altro si teneva in presenza? Così si vuole contribuire al bene di Medolla, saltando le riunioni importanti e poi accusando chi invece ci va? Collegandosi in modalità “ospite”, senza accendere videocamera a microfono? È questa la grande protesta? Ma non era Zavatti a scagliarsi, a gennaio, contro i consiglieri di centrosinistra assenti in Consiglio dell’Unione? La solita coerenza a giorni alterni. Così come siamo abituati, specie sui social, all’arroganza, agli attacchi in pubblico e contemporanee richieste di aperture in privato: il peggio del linguaggio politico nazionale portato a Medolla, ma non passerà il messaggio che prepotenza e violenza verbale fanno ottenere risultati, di questo Zavatti e i suoi stiano pure tranquilli. Pensino meno a finire sui giornali, e lavorino di più e meglio nell’interesse dei medollesi. Con una dialettica seria tra maggioranza e opposizioni, le soluzioni si trovano sempre.