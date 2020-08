A A A residenti cercansi, la Bassa in debito di cittadini

A A A residenti cercansi, la Bassa in debito di cittadini. I dati sulla presenza di abitanti dei nostri Comuni mostrano quanto sia lungo e difficile il percorso per tornare alle presenze pre terremoto. E’ una buona notizia il fatto che al 1 gennaio 2020 la popolazione nella provincia di Modena sale a 705.970 residenti con un aumento di 548 unità rispetto al 1 gennaio 2019, confermando la fase di crescita avviata nel 2017: dall’1 luglio 2012 all’1 gennaio del 2017 la popolazione era calata di oltre sei mila unità, ora la differenza è di poco più di un migliaio di unità.

Quest’anno la Bassa presenta situazioni di calo solo a San Possidonio (-1,8%), a Finale (-1,3), a Concordia e a Medolla (-0,7) mentre negli altri Comuni c’è una sostanziale stabilità o un aumento di qualche decina di residenti. Ma non basta.

Preoccupa il calo delle nascite, la sproporzione tra giovani e vecchi. Per questo i Comuni vanno alla caccia di nuovi residenti: e se non bastano le tante virtù della Bassa come il parcheggio comodo e il cibo genuino, si usano anche incentivi economici.

A Mirandola ad esempio, tramite l’erogazione di apposito contributo per la locazione, il Comune intende favorire l’insediamento in centro storico, da intendersi quale zona ricompresa all’interno dei viali della Circonvallazione e dagli edifici prospicenti al lato esterno della Circonvallazione stessa, di nuclei familiari intenzionata ad assumere in locazione un immobile ad uso abitativo in tale ambito territoriale. Le domande si ricevono entro l’8 agosto.

Anche a Novi stato varato già da tempo un bando simile. Qui l’amministrazione l’anno scorso aveva messo sul piatto 100 mila euro per incentivare giovani coppie e famiglie a trasferirsi qui. Erano arrivate tre domande, prima del lockdown, e tante sono state le richieste di informazioni.

A Soliera ha avuto particolare successo Il bando per incentivare le imprese nell’assunzione di cittadini residenti, riproposto già più di una volta tante sono state le richieste.

A Concordia prima dell’emergenza Coronavirus l’amministrazione aveva stanziato 30mila euro per incentivare l’arrivo di nuovi residenti.

Ma forse proprio quanto abbiamo visto con il lockdown aiuterà la Bassa a trovare nuovi cittadini: tante case col giardino, larghe e comode, tanto verde, tanti spazi per camminare o correre in solitaria. Sono qualità che chi ha passato i mesi scorsi chiuso in un appartamento in un condominio ha desiderato molto.

Nella tabella i residenti al 1 gennaio 2020 e variazione rispetto al 1 gennaio 2019 (fonte Osservatorio statistico Provincia di Modena)

Comuni Popolazione al 1 gennaio 2020

(Dati provvisori) Variazione rispetto al

1 gennaio 2019 M F T assoluta % Bastiglia 2.123 2.138 4.261 -2 0,0 Bomporto 5.114 5.094 10.208 19 0,2 Camposanto 1.604 1.599 3.203 31 1,0 Cavezzo 3.386 3.635 7.021 61 0,9 Concordia s. S. 4.070 4.247 8.317 -56 -0,7 Finale Emilia 7.430 7.788 15.218 -197 -1,3 Medolla 3.032 3.211 6.243 -42 -0,7 Mirandola 11.686 12.448 24.134 239 1,0 Nonantola 7.968 8.148 16.116 -6 0,0 Novi di Modena 5.007 5.033 10.040 -26 -0,3 Ravarino 3.068 3.101 6.169 -4 -0,1 San Felice s. P. 5.325 5.522 10.847 -15 -0,1 San Possidonio 1.699 1.790 3.489 -63 -1,8 San Prospero 3.072 2.979 6.051 74 1,2 Soliera 7.668 7.976 15.644 217 1,4

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017