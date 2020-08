Al parchetto delle piscine acqua putrida e prolificano gli animali, bonifica lontana a San Felice

Sono un abitante delle case adiacenti il parco e insieme ad altri vicini del parco siamo in attesa di una bonifica che non è mai avvenuta, e vorrei fare sapere che l’amministrazione comunale ha fatto l’ennesima promessa ancora non mantenuta.

Le anatre del parco che dovevano essere prese e portate nell’area protetta Oasi delle Cicogne, dopo essere state ridotte alla fame perchè avevano messo una gabbia per catturarle ma non gli davano da mangiare e non le hanno mai prese, si sono addirittura riprodotte, e ad oggi abbiamo tre nuovi pulcini di anatra che si andranno a sommare a quelle gia presenti e mai catturate.

Ovviamente si sono riprodotte nell’isola centrale, casa delle nutrie e non raggiungibile da noi umani poichè i ponti non sono stati ripristinati e noi non riusciamo a togliere eventuali uova che vediamo per la cova.