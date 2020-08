Bando per l’affitto, pubblicata la graduatoria definitiva per tutta la Bassa

CAMPOSANTO, CAVEZZO, CONCORDIA. MEDOLLA, FINALE, MIRANDOLA SAN FELICE, SAN POSSIDONIO E SAN PROSPERO – Bando per l’affitto, pubblicata la graduatoria definitiva per tutta la Bassa. E’ il “Bando per l’erogazione di contributi integrativi del fondo per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione da parte dei cittadini residenti nei comuni aderenti all’ Unione dei Comuni Modenesi Area Nord, Camposanto, Cavezzo, Concordia s/S, Finale Emilia, Medolla, Mirandola, San Felice s/P, San Possidonio e San Prospero s/S”.

In data 6 luglio 2020 è stata pubblicata all’ Albo pretorio dell’UCMAN (Unione Comuni Modenesi Area Nord) e a quello dei singoli Comuni aderenti all’ Unione, la graduatoria definitiva del bando per i contributi per le abitazioni in locazione, approvata con determina n. 424 del 02/07/2020.

In applicazione del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR – Regolamento Europeo UE 679/2016) nella graduatoria non compaiono i nominativi dei richiedenti, ma il numero identificativo “Id utente” che si trova nella ricevuta rilasciata a ciascun cittadino al momento della presentazione della domanda.

Si rammenta che il contributo verrà assegnato scorrendo la graduatoria definitiva a partire dal richiedente collocato in prima posizione fino ad esaurimento delle risorse come previsto dalla suddetta determina. Sono state ritenute valide 618 domande

Per qualsiasi informazione è possibile contattare l’Ufficio Casa ai seguenti orari e recapiti:

martedì – dalle 9:00 alle 13:00

giovedì – dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:30 alle 17:00

Simona Baccarani, tel: 0535 29556

Valeria Ferrarini, tel: 0535 29769

