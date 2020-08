Cavezzo, dal 29 agosto al 6 settembre la Sagra del Patrono Sant’Egidio

CAVEZZO – Una settimana speciale, quella in cui a Cavezzo si celebra, come ogni anno, il patrono Sant’Egidio Abate. Speciale non solo perché quest’anno tutti gli appuntamenti, organizzati dal Comune e dall’Unità pastorale di Cavezzo, Motta e Disvetro, dovranno rispettare le norme di sicurezza legate all’emergenza coronavirus, ma anche perché nel 2020 ricorrono i 1300 anni dalla morte del Santo. Ecco dunque che oltre al Santo Rosario e all’Adorazione eucaristica nella chiesa parrocchiale, rispettivamente sabato 29 e domenica 30 agosto (entrambi alle ore 21) e alla Santa Messa solenne, che nella stessa chiesa martedì 1 settembre alle ore 20 verrà celebrata da Monsignor Erio Castellucci, Arcivescovo Abate di Modena-Nonantola, si affiancheranno due incontri pubblici sul tema dell’umiltà, in piazza Don Zucchi, con inizio alle ore 21.

Il primo, lunedì 31 agosto, “L’umiltà nell’arte figurativa”, con relatore il professor Gian Luca Tusini dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, il secondo venerdì 4 settembre, “L’umiltà come forza”, con il professor Andrea Monda, direttore de L’Osservatore Romano, e Monsignor Erio Castellucci. Completano il programma la cena in piazza Martiri della Libertà di mercoledì 2 settembre alle ore 20, con l’accompagnamento musicale del gruppo Rossi Trio (prenotazione obbligatoria al 338 5910076) e il concerto della Banda giovanile “John Lennon” della Fondazione Scuola di Musica “Carlo e Guglielmo Andreoli”, giovedì 3 settembre alle 21 in piazza Don Zucchi. Dal 1 al 6 settembre, al circolo Anspi sarà infine visitabile una mostra sulla figura di Sant’Egidio.

Programma

Sabato 29 Agosto, ore 21, Chiesa parrocchiale

Santo Rosario

Domenica 30 Agosto, ore 21, Chiesa parrocchiale

Adorazione eucaristica

Lunedì 31 agosto, ore 21, Piazza Don Zucchi

L’umiltà nell’arte figurativa

Prof. Gian Luca Tusini, Alma Mater Studiorum – Università di Bologna

Martedì 1 settembre, ore 20, Chiesa parrocchiale

Santa Messa solenne

celebrata da Mons. Erio Castellucci, Arcivescovo Abate di Modena-Nonantola

Mercoledì 2 settembre, ore 20, Piazza Martiri della Libertà

Cena (con prenotazione obbligatoria, telefonando al n° 338 5910076)

accompagnata dalla musica del gruppo Rossi Trio

Giovedì 3 settembre, ore 21, Piazza Don Zucchi

Concerto della banda John Lennon

della Fondazione Scuola di Musica C. e G. Andreoli

Venerdì 4 settembre, ore 21, Piazza Don Zucchi

L’umiltà come forza

Prof. Andrea Monda, direttore de L’Osservatore Romano

Mons. Erio Castellucci, Arcivescovo Abate di Modena-Nonantola

1-6 Settembre, Circolo ANSPI

Mostra sulla figura di Sant’Egidio

Correlati

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017