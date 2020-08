Mirandola: appuntamenti fino al 24 agosto

MIRANDOLA, RASSEGNA “ESTATE A MIRANDOLA 2020”: DOMANI AL PARCO DI PIAZZA MATTEOTTI, IL GIRO DEL MONDO IN DUE ANNI. LA PROSSIMA SETTIMANA IL CONCERTO DI “SPIRA MIRABILIS” E UN NUOVO APPUNTAMENTO CON RACCONTI DI VIAGGIO. MUSICA POI NUOVAMENTE PROTAGONISTA IL 24 AGOSTO CON UNA SERATA ROCK

La rassegna “Estate a Mirandola” si avvicina a Ferragosto con un nuovo appuntamento fotografico. “Racconti di viaggio Immagini per conoscere e sognare”, domani giovedì 13 agosto alle ore 21.30 (ingresso gratuito) presso il parco di piazza Matteotti, porterà quanti interverranno a fare il giro del mondo con Alessandro Tomasi. Attraverso le sue immagini, l’autore racconterà quanto ha vissuto in due anni, attraversando i continenti a piedi e senza mai prendere nemmeno un aereo. Dopo la pausa ferragostana il palco di piazza Matteotti, mercoledì 19 agosto, ospiterà invece il concerto dell’Orchestra Spira Mirabilis: Benedetto Dall’Aglio, corno; Antonio Faillaci, Tromba; Erika Ferroni, tromba; Gabriele Marchetti, trombone; Francesco Porta, tuba; Marco Toro, tromba. “Racconti di viaggio Immagini per conoscere e sognare”, tornerà poi giovedì 20 agosto sempre alle ore 21.30 con “Volo fotografico dall’Italia al Giappone”, a cura del Circolo Fotografico Cavezzo. Lunedì 24 agosto invece largo alla musica rock con il concerto “Rock progressive covers”, dell’Accademia dei Fluttuanti. Tutte le iniziative si svolgeranno nel rispetto delle norme di sicurezza.

MIRANDOLA, IL BARCHESSONE VECCHIO, RIAPRIRÀ IL 23 AGOSTO COL PROSEGUIMENTO DELLA MOSTRA: “IN CAMMINO PER SALVARE NOI ANIMALI”

Si ricorda che fino al 22 agosto prossimo, il Barchessone vecchio di San Martino Spino resterà chiuso al pubblico. La riapertura è fissata per domenica 23 agosto 2020, con la ripresa della mostra “In cammino per salvare noi animali” a cura del CEAS “La Raganella”. 10 i pannelli allestiti raffiguranti altrettanti animali che a causa dei cambiamenti climatici rischiano l’estinzione. Dalla tigre, al lupo, alle api e tanti altri straordinari ed importanti esseri viventi in difficoltà. La mostra che mira a farli scoprire a bimbi ed adulti e a sensibilizzare sulla loro salvaguardia, non è che il primo di una serie di appuntamenti che si terranno presso il Barchessone fino al 18 ottobre prossimo. Per informazioni CEAS “La Raganella” tel.: 0535 29713/29507.

