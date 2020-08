Racconti di viaggio a Mirandola vola in Cina

“Racconti di viaggio Immagini per conoscere e sognare”, volerà in estremo oriente giovedì 6 agosto. Lo farà attraverso gli scatti fotografici di Nella Roveri per una serata dedicata al “Monlam, l’altra Cina”. Con l’inizio fissato per le ore 21.30 – e come sempre ad ingresso gratuito – l’autrice racconterà, il Paese del Dragone attraverso fotografie inedite e dedicate al Monlam, la festa della Grande Preghiera che si tiene nel Gansu e Qinghai, con processioni, esposizioni dei grandi Tangka, danze Cham che evocano i temi dell’epica tibetana, in una sorta di meditazione in movimento. Nella Roveri, l’autrice, ha insegnato nelle scuole superiori. Da sempre interessata a popoli e culture, sono diversi quelli che incontrato nel corso dei suoi viaggi nei vari continenti del mondo.

